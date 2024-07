Antivirus per aziende: la soluzione di Bitdefender in sconto del 30%

Phishing, ransomware, e altri attacchi sempre più sofisticati: sono questi i pericoli che, giorno per giorno, qualsiasi tipo di azienda deve affrontare. Con GravityZone Small Business Security, Bitdefender vuole offrire una sicurezza di livello aziendale alle piccole imprese, per consentire loro di resistere alle minacce portate dai cybercriminali.

Te ne parliamo oggi perché in queste ore GravityZone Small Business Security è in offerta sul sito ufficiale di Bitdefender in sconto del 30%. Grazie all’ultima promo, se ci si abbona per 1 anno si ottiene una difesa totale per 10 dispositivi a 188,99 euro invece di 269,99 euro, per un risparmio dunque di 81 euro.

Le caratteristiche chiave di GravityZone Small Business Security di Bitdefender

Uno dei principali punti di forza del pacchetto all-in-one per la sicurezza aziendale di Bitdefender è l’ottima protezione da ransomware, attacchi privi di file e phishing.

Nello specifico, l’anti-malware offre una scansione dei contenuti e un’approfondita analisi euristica contro virus, trojan, spyware, adware, keylogger, rootkit e altri tipi di software malevoli.

A questo si aggiunge un anti-exploit avanzato capace di individuare tutti i nuovi exploit in tempo reale, con una protezione avanzata per le app più usate, tra cui i browser, Adobe Reader e Microsoft Office. In più aiuta a supervisionare i processi del sistema e proteggere i processi del sistema.

Da segnalare infine la protezione anti-phishing, con cui il software blocca in automatico le pagine web di phishing note al fine di evitare che gli utenti cadano nella trappola dei truffatori online rilevando loro informazioni sensibili.

Con la nuova promozione, GravityZone Small Business Security è in sconto del 30%: per maggiori informazioni sui prezzi collegati alla pagina dedicata di Bitdefender.