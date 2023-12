Apple AirPods di terza generazione su Amazon al 20% di sconto

Cuffie ed auricolari sono ad oggi l’oggetto del desiderio di tantissime persone, soprattutto in questo periodo. Per fare un regalo di ottima caratura bisogna semplicemente recarsi su Amazon, dove i prezzi sono più bassi e dove è possibile trovare sempre i migliori prodotti. Tra questi ci sono anche gli AirPods di terza generazione, gli ultimi lanciati in ordine di tempo da Apple.

Questi auricolari sono diventati famosissimi siccome riescono ad unire un prezzo relativamente accessibile e prestazioni straordinarie. Dotate di una forma nettamente diversa rispetto al modello precedente e ai modelli Pro, garantiscono un’ottima ergonomia e soprattutto un’ottima autonomia.

Oggi gli AirPods di terza generazione sono in sconto su Amazon con il 20% in meno rispetto al solito prezzo di 199 €. Questo consentirà agli auricolari di costare solo 159 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro venerdì.

Su Amazon potete risparmiare, ecco gli AirPods 3 in promo

Grazie alla loro forma molto ergonomica, questi AirPods entrano alla perfezione nel padiglione auricolare non rappresentando un problema in termini di comodità. Dotati di audio spaziale personalizzato con il rilevamento dinamico della posizione della testa, mettono l’utente al centro del film che sta guardando o della musica che sta ascoltando.

Sono presenti anche dei sensori di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate.

Giungendo alle conclusioni, siamo al cospetto di un paio di auricolari che non hanno nulla da invidiare ai top di gamma. È chiaro che non c’è la cancellazione del rumore attiva come nel caso dei prodotti in-ear ma siamo comunque di fronte a degli AirPods che grazie alla loro potenza del suono riescono ad inibire i fastidi esterni.

Oggi su Amazon il prezzo scende del 20% e garantisce uno sconto di ben 40 € sul costo originale. Gli utenti potranno acquistarli e riceverli entro venerdì 15 dicembre per un prezzo di soli 159 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.