Apple Arcade è gratis per 3 mesi: tanti giochi a costo zero, ecco come

Apple Arcade è un servizio sempre più apprezzato e ricco di contenuti, con decine e decine di giochi a disposizione degli utenti Apple. L’accesso al servizio prevede un costo di 6,99 euro al mese, con possibilità di richiedere un primo mese gratis. Con la nuovo promo, è ora possibile accedere gratis per 3 mesi ad Apple Arcade, senza alcun vincolo.

L’offerta è riservata a chi acquista o ha acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple. Una volta completata la configurazione del dispositivo, sarà possibile riscattare la promozione direttamente dalla sezione Arcade dell’AppStore, da cui è anche possibile ottenere il mese di prova gratuita per i nuovi utenti.

Apple Arcade è gratis per 3 mesi: ecco come accedere alla promo

Per ottenere Apple Arcade gratis per 3 mesi (poi 6,99 euro al mese ma senza alcun vincolo) è sufficiente aver acquistato un nuovo dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

MacBook

Apple TV

Il dispositivo deve essere venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato e deve poter essere aggiornabile all’ultima versione del suo sistema operativo. Completata la configurazione iniziale, non bisognerà fare altro che accedere alla sezione Arcade dell’App Store per riscattare la promozione.

Da notare che ci sono 90 giorni di tempo, a partire dall’attivazione del dispositivo, per sfruttare la possibilità di riscattare la promozione. Di conseguenza, anche chi ha comprato un nuovo dispositivo di recente (e non solo chi lo ha acquisterà in futuro) potrà ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade.

Per verificare la possibilità di ottenere la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Chi non può accedere alla promozione, in ogni caso, potrà richiedere la prova gratuita di un mese, disponibile per tutti gli utenti che non hanno mai provato il servizio di Apple.