Apple Arcade è gratis per 6 mesi: approfittane subito

Tantissime ore di divertimento completamente gratis ti aspettano grazie a Apple Arcade. Proprio così. L’app con giochi per tutta la famiglia è disponibile per 6 mesi senza costi. Il nostro consiglio è di approfittare subito di questa opportunità: l’applicazione contiene tantissimi titoli, aggiornamenti continui e compatibilità con i device della famiglia Apple.

Apple Arcade è un servizio di gaming su abbonamento che offre accesso a un catalogo sempre crescente di giochi esclusivi, senza pubblicità e senza acquisti in-app. Il costo è di 6,99 Euro al mese, ma in questo periodo l’applicazione è completamente gratuita per ben 6 mesi.

Perché approfittare di questa offerta?

Non perdere questa occasione unica per scoprire il mondo di Apple Arcade. Con una libreria di giochi in continua espansione, troverai sicuramente titoli che ti appassioneranno.

Giochi esclusivi: Su Apple Arcade troverai giochi creati appositamente per i dispositivi Apple, con grafica mozzafiato e gameplay innovativo. Nessun costo aggiuntivo: Dopo i primi 3 o 6 mesi gratuiti, il costo dell’abbonamento è davvero contenuto, offrendoti un’infinità di ore di divertimento a un prezzo accessibile. Nessuna pubblicità: Dì addio alla pubblicità invasiva e agli acquisti in-app che interrompono il gioco. Su Apple Arcade puoi concentrarti solo sul divertimento. Per tutta la famiglia: Apple Arcade offre giochi adatti a tutte le età, dal bambino all’adulto.

Ecco alcuni dei migliori giochi disponibili:

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Un’avventura epica in stile Zelda, con una grafica mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente.

What the Golf?: Un gioco di golf surreale e divertente, che sfida le leggi della fisica e della logica.

Sayonara Wild Hearts: Un'esperienza musicale e visiva unica, che unisce elementi di rhythm game, action e visual novel.

Fantasian: Un RPG creato da Hironobu Sakaguchi, il padre di Final Fantasy, con una grafica ibrida che combina elementi 3D e miniature fisiche.

Exit the Gungeon: Uno spin-off del popolare roguelike Enter the Gungeon, con un gameplay frenetico e una grafica pixel art.

Non perdere l’occasione di divertirti con questi e tantissimi altri titoli