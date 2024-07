Apple Arcade: gioca gratis per 3 mesi grazie a questa promo

Una promozione esclusiva consente di avere Apple Arcade gratis per 3 mesi. Apple Arcade è un servizio di giochi a pagamento accessibile dai dispositivi Apple previa la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Il catalogo è sempre in aggiornamento e al momento offre oltre 200 giochi subito disponibili sia online che offline. L’offerta spazia dai rompicapo ai classici senza tempo passando per giochi di corse, sportivi, fantasy e tanto altro. Tra le peculiarità di Apple Arcade c’è l’assenza assoluta di pubblicità, per cui il gameplay non viene mai interrotto, e inoltre non sono previsti acquisti in-app. Apple prevede anche la condivisione dell’abbonamento fino a un massimo di sei persone in famiglia e solitamente è disponibile una prova gratuita di un mese. Diciamo “solitamente” perché, come accennato prima, la promo attuale regala ben 3 mesi di Apple Arcade! Vediamo come approfittarne.

Apple Arcade gratis per 3 mesi a chi acquista un dispositivo Apple

Apple Arcade è gratis per 3 mesi per tutti i clienti che acquistano un nuovo dispositivo Apple tra quelli idonei per la promozione. Rientrano nell’iniziativa iPhone, iPad, Mac e la nuova Apple TV. Per riscattare i 3 mesi gratuiti il cliente deve semplicemente effettuare i seguenti passaggi:

Accedere al nuovo dispositivo Apple appena acquistato inserendo l’ID Apple personale;

Aprire l’App Store e andare su Apple Arcade dopo aver verificato di avere la versione software più aggiornata;

Selezionare la voce “Riscatta 3 mesi gratis” nella schermata che appare automaticamente.

Il cliente che ha appena acquistato un device Apple che dà diritto alla promozione ha 93 giorni di tempo dalla prima configurazione del dispositivo per attivare Apple Arcade. Una volta esaurito il periodo promozionale l’abbonamento ad Apple Arcade proseguirà al costo di 6,99 euro al mese, ma c’è sempre la possibilità di disdire liberamente in qualsiasi momento senza vincoli e senza costi. Ricordiamo che i giochi di Apple Arcade sono disponibili su iPhone, iPad, Mac ed Apple TV.