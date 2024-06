Apple Arcade gratis per 3 mesi: come accedere ai giochi a costo zero

C’è una nuova opportunità per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade, il servizio che mette a disposizione degli utenti oltre 200 giochi senza pubblicità e acquisti in-app. In via promozione, infatti, è possibile sbloccare 3 mesi gratis del servizio con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple compatibile. Per chi non può accedere alla promozione, invece, c’è la possibilità di richiedere la prova gratuita di un mese, collegandosi alla sezione Arcade dell’App Store. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Apple Arcade è gratis per 3 mesi, ecco come

Con Apple Arcade è possibile ora accedere a un ricchissimo catalogo di giochi, tutti disponibili senza pubblicità e acquisti in-app. Il servizio ha un costo di 6,99 euro al mese ma, in via promozione, è disponibile con 3 mesi gratis per tutti gli utenti che acquistano un dispositivo Apple compatibile.

Rientrano in questa definizione i nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV che vengono commercializzati in Italia e che sono aggiornabili all’ultima versione del sistema operativo. Per sbloccare la promozione, una volta attivato il dispositivo, è sufficiente accedere all’AppStore e entrare nella sezione Arcade.

Un messaggio confermerà all’utente la possibilità di sbloccare i 3 mesi gratis di Apple Arcade. Al termine del periodo gratuito, è possibile scegliere se continuare a utilizzare il servizio oppure se interrompere il rinnovo automatico, senza costi di alcun tipo. La promozione, infatti, non ha vincoli di permanenza.

In ogni caso, per chi non ha i requisiti per accedere all’offerta, c’è la possibilità di attivare la prova gratuita di un mese di Apple Arcade. Per attivare il periodo di prova gratuita è possibile accedere direttamente alla sezione Arcade dell’AppStore tramite il box riportato qui di sotto, seguendo la procedura. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.