Apple Arcade: provalo gratuitamente e accedi a oltre 200 giochi esclusivi

Un mondo di giochi a portata di mano

Apple Arcade è un servizio di abbonamento che offre un’esperienza di gioco unica e senza interruzioni. Gli utenti possono godere di giochi esclusivi, senza pubblicità e senza acquisti in-app, garantendo un’esperienza di gioco pura e immersiva. Che si tratti di avventura, azione, enigmi o simulazioni, Apple Arcade ha qualcosa per tutti.

Vantaggi dell’abbonamento Apple Arcade

Zero pubblicità, zero interruzioni : Apple Arcade elimina le pubblicità invasive e gli acquisti in-app, permettendo agli utenti di concentrarsi solo sul divertimento.

: Apple Arcade elimina le pubblicità invasive e gli acquisti in-app, permettendo agli utenti di concentrarsi solo sul divertimento. Gioca online e offline : Con Apple Arcade, puoi giocare dove e quando vuoi, anche senza connessione internet.

: Con Apple Arcade, puoi giocare dove e quando vuoi, anche senza connessione internet. Condivisione familiare : Con un solo abbonamento, fino a cinque membri della famiglia possono accedere ai giochi, rendendolo un’opzione economica e versatile.

: Con un solo abbonamento, fino a cinque membri della famiglia possono accedere ai giochi, rendendolo un’opzione economica e versatile. Accessibilità multi-dispositivo: Apple Arcade è compatibile con iPhone, iPad, Mac e Apple TV, offrendo un’esperienza di gioco integrata su tutti i dispositivi Apple.

Come attivare la prova gratuita

Attivare il mese di prova gratuita è semplice. Cerca l’icona Apple Arcade sull’App Store, scarica l’app e segui le istruzioni per iniziare. Dopo la prova gratuita, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 6,99 € al mese, offrendo accesso illimitato a tutta la libreria di giochi.

Apple One: tutti i servizi Apple in un unico pacchetto

Per chi desidera ancora di più, Apple One è l’offerta perfetta. Con Apple One, puoi combinare Apple Arcade con altri fantastici servizi Apple come Apple Music, Apple TV+ e Apple Fitness+ in un unico abbonamento, risparmiando sul costo totale.

3 mesi gratis con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple

Se stai acquistando un nuovo dispositivo Apple, puoi approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa: tre mesi di Apple Arcade gratuiti. Attiva l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto del dispositivo idoneo per iniziare subito a divertirti con i giochi più popolari.

Un catalogo di giochi in continua espansione

Apple Arcade offre un’ampia varietà di giochi per tutti i gusti e le età. Ecco alcuni dei titoli più popolari:

Disney Dreamlight Valley : Un’avventura simulativa immersiva.

: Un’avventura simulativa immersiva. Retro Bowl : Un emozionante gioco sportivo.

: Un emozionante gioco sportivo. Hello Kitty Island Adventure : Un’esperienza di gioco adatta a tutta la famiglia.

: Un’esperienza di gioco adatta a tutta la famiglia. Sonic Dream Team : Azione frenetica con il famoso riccio blu.

: Azione frenetica con il famoso riccio blu. NBA 2K24 Arcade Edition: Per gli appassionati di sport.

Per conoscere l’offerta completa di Apple Arcade clicca qui.