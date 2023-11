Apple iMac 2020 a prezzo incredibile, Amazon sconta il 36%

Se siete ancora stimolati dall’acquisto di un iMac, potete oggi farlo direttamente su Amazon. La versione, una di quelle più iconiche di Apple, è la 2020, quella con a bordo un processore Intel Core i5.

Il prezzo di vendita scende del 36% per fermarsi a 799 € compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida direttamente in un giorno.

L’Apple iMac con 8 GB di RAM è in promo, le specifiche

Sicuramente l’aspetto principale, quando si acquista un computer del genere, riguarda l’estetica. Apple ha da sempre dotato i suoi dispositivi desktop di una forma talmente iconica da essere riconoscibile anche a diversi metri di distanza. È questo dunque il caso dell’iMac 2020, oggi disponibile nella sua variante basilare da 21,5″ di ampiezza.

È questa infatti la diagonale dello schermo, in grado di consentire al pubblico una risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel. Tutto sarà reso ancora più unico dal pannello anti-riflesso, molto bello da vedere anche da spento. Ciò rende l’iMac un prodotto di design senza precedenti.

Entrando nel merito delle caratteristiche hardware, tutto viene comandato da un processore Intel Core i5 di settima generazione, in grado ancora oggi di fornire prestazioni di livello. La memoria RAM equivale a 8 GB, mentre la memoria interna è da 256 GB con archiviazione SSD.

La scheda video integrata è una Iris Plus Graphics 640. In merito alla connettività, c’è davvero di tutto, tra HDMI, 2 porte Thunderbolt 3 e molto altro.

Oggi il prezzo di vendita è la punta di diamante di questo dispositivo, siccome scende del 36%. L’iMac di Apple in questa versione potrà arrivare a casa vostra per 799 € in totale. Ricordiamo che il prezzo di base consigliato equivaleva a 1249 €. Ci sono come sempre due anni di garanzia e potrete restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

