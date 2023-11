Apple iPad 2022 da 10,9" al 17% di sconto, risparmia 100 € su Amazon

Probabilmente gli utenti avranno perso il conto per quanti iPad sono stati presentati negli ultimi anni da Apple, ma ora è tempo di capire quelli più convenienti. Oggi su Amazon è giunto in sconto quello da 10,9″ di ampiezza nella versione 2022, uno dei più acquistati dell’ultimo periodo.

Il sito e-commerce infatti ha registrato un gran numero di vendite con recensioni totalmente positive dovute all’esperienza che granisce e alla versatilità da cui è contraddistinto. L’iPad 2022 è un dispositivo equilibrato, con ampio schermo e dalle prestazioni eccezionali, adatto per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Oggi, grazie ad uno sconto del 17% disponibile sul celebre sito e-commerce, il prezzo passerà da 589 € a 489 €. Ci sono due anni di garanzia con il primo offerto da Apple e la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

L’iPad di Apple che è andato a ruba ultimamente

Oggi disponibile nella sua variante colorata di azzurro, questo nuovo iPad 2022 mostra caratteristiche eccezionali. Innanzitutto si parte da uno schermo da 10,9″ di tipo Liquid Retina con True Tone.

A seguire, ecco un chip A14 Bionic dotato di ben 6 core e 4 core dedicati alla GPU, il tutto di fianco ad una memoria interna da 64 GB. Oltre a questo c’è una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo per scattare foto e registrare video in qualità straordinaria. Anche la telecamera frontale detiene la stessa risoluzione questa volta con inquadratura automatica. Non manca il Touch ID per l’autenticazione sicura e per pagare con Apple Pay in ogni momento.

Riuscire a trovare a questi prezzi prodotti così performanti come l’iPad 2022 da 10,9″ risulta quasi impossibile. Oggi ci pensa Amazon a sistemare gli utenti con un’offerta che raramente sarà di nuovo disponibile. Il 17% di sconto contribuisce ad abbassare il prezzo da 589 a 489 €. Sono compresi i soliti due anni di garanzia.

