Se da tempo desideri un iPhone ma il tuo budget è limitato questo è il momento giusto, perché? Perché ora su Amazon iPhone 13 ricondizionato, nella versione Galassia, ti costa pochissimo.

Lo paghi solamente 449,99 euro! Ma soprattutto Amazon ti fa la possibilità, grazie al servizio Cofidis, di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo non risentirai minimamente dell’acquisto.

Fai in fretta perché ne resta solo 1 ancora disponibile!

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo e verrà fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. Inoltre è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto.

iPhone 13 ricondizionato: ora su Amazon ad un prezzo davvero conveniente!

Le caratteristiche di questo smartphone sono, come ormai è nello stile di Apple, davvero uniche. Un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende facilmente utilizzabile anche con una mano sola. La modalità Cinema ti consentirà di godere di profondità di campo smart e uno spostamento automatico della messa a fuoco che renderà la qualità dei video impareggiabile.

Questo iPhone è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. E ancora chip A15 Bionic per prestazioni fulminee e fino a 19 ore di riproduzione video. Risulta resistenza all’acqua e con il 5G usufruirai di download velocissimi e streaming ad alta qualità.

Non farti scappare l’opportunità di possedere un iPhone 13 ad un prezzo super conveniente. Prendilo ora su Amazon!