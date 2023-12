Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11 in promo, prezzo bomba su Amazon

Quando si acquistano prodotti di grande livello come ad esempio un iPad Pro da 11″ o magari un iPad Air di 5a generazione, bisogna equipaggiarli con accessori di livello. Oggi su Amazon ad esempio, soprattutto se siete soliti scrivere molto, potete trovare in sconto la Apple Magic Keyboard, prodotto davvero ineccepibile sotto ogni punto di vista.

Questa tastiera è in grado di attaccarsi in maniera magnetica all’iPad, non necessitando di alcun collegamento tramite cavo. In genere il suo prezzo è leggermente più alto di quanto visto oggi, siccome c’è il 5% di sconto attivo. Proprio per questo motivo costerà 349 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro il 31 dicembre.

La Magic Keyboard di Apple per iPad costa meno del solito

Utilizzare questa Magic Keyboard di Apple per iPad è un vero gioco da ragazzi: basterà aprirla, avvicinarla al retro del tablet e si attaccherà da sola. Grazie alla sua struttura, sarà in grado di regolare l’angolazione del dispositivo.

Ad oggi non ci sono dubbi sul fatto che qui sta tastiera per l’iPad Pro 11″ e per l’iPad Air di quinta generazione sia la migliore in circolazione. Lo è sia per la forza con cui il magnete trattiene il tablet che per il feedback che i tasti concedono, insieme ovviamente al touch pad. La Magic Keayboard è in grado di fornire anche quel tocco in più di eleganza e soprattutto quel impressione premium che tutti cercano.

Apple ha pensato a tutti gli aspetti ed è per questo che il prezzo è importante, seppur scontato. Gli utenti che desiderano avere questa tastiera dovranno pagare 349 € grazie al 5% di sconto, con due anni di garanzia e con la spedizione garantita entro i primi due giorni di gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.