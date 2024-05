Apple Music: come avere 6 mesi GRATIS con questo TRUCCHETTO

Apple Music è la ricca piattaforma streaming che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di oltre 100 milioni di brani da ascoltare dove vuoi, quando vuoi e persino offline. In più, include un’applicazione tutta dedicata alla musica classica anche qui con un ricco catalogo e con tecnologie audio pensata per ascoltare nelle migliori condizioni. Puoi provare gratis il servizio per un mese, ma con questo trucco che ti spieghiamo dopo il pulsante il periodo di prova può durare fino a 6 mesi.

Apple Music gratis 6 mesi: requisiti e regolamento

Partiamo dalle basi: questa promozione è rivolta esclusivamente a nuovi abbonati che si iscrivono per la prima volta e hanno acquistato di recente un dispositivo come iPhone, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod mini, HomePod, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Studio Pro, Beats Solo Pro e Beats Studio Buds +.

Fatta questa premessa, avrai la facoltà di provare Apple Music senza alcun costo per sei mesi, permettendoti di accedere a un vasto catalogo di brani, playlist e album. Una volta attivata l’offerta, potrai godere di tutti i vantaggi di Apple Music, come la possibilità di ascoltare musica in streaming, creare playlist personalizzate, scaricare brani per l’ascolto offline e molto altro ancora. Inoltre, avrai accesso esclusivo a contenuti originali, concerti live e interviste agli artisti.

Come usufruire dell’offerta? Molto semplice: ti basta aprire l’app Apple Music sul dispositivo che hai acquistato di recente, nel caso di un iPhone oppure abbinare il device audio ad uno smartphone Apple o ad un iPad. Aprendo l’applicazione, a quel punto, l’offerta comparirà automaticamente e ti basterà riscattarla per iniziare subito ad utilizzarla.