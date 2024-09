Apple Music è gratis per 6 mesi: ecco i requisiti per sfruttare la promo

Usare gratis Apple Music è possibile: con la promo che Apple riserva ai nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di ottenere fino a 6 mesi gratis di abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo della musica. L’offerta è davvero allettante e rappresenta un’ottima alternativa al tradizionale mese di prova gratuita, riservato ai nuovi iscritti.

Per sfruttare l’offerta è necessario avere un nuovo iPhone oppure un dispositivo idoneo per la promo (l’elenco è riportato di seguito) da abbinare a un iPhone o a un iPad. A questo punto, basterà accedere all’app di Apple Music per riscattare l’offerta e accedere gratis e senza vincoli per 6 mesi alla piattaforma di streaming di Apple.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire una delle due procedure qui di sotto:

accedere all’app di Apple Music da un nuovo iPhone

accedere all’app di Apple Music di un iPhone/iPad a cui è stato abbinato un dispositivo idoneo (AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro)

La promozione è disponibile dopo aver aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile. In questo modo è possibile ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, senza alcun vincolo. L’offerta si rinnoverà, dopo 6 mesi, al costo di 10,99 euro al mese. In alternativa, chi non può accedere alla promo, può richiedere il primo mese di prova gratuita.

Per verificare la disponibilità dell’offerta per il proprio ID Apple è sufficiente premere sul box qui di sotto, in modo da accedere all’app di Apple Music e, eventualmente, riscattare la promozione.