Apple Music è ora gratis per 6 mesi: scopri come accedere alla promo

Apple Music, il servizio di streaming musicale della mela morsicata, ti permette di accedere ad un vastissimo catalogo di brani da tutto il mondo con una qualità sonora spaventosa data dalla tecnologia dell’audio spaziale. Puoi provarlo gratis per 1 mese se non sei ancora iscritto, ma c’è anche un modo per far sì che questo periodo di prova si estenda a 6 mesi. Ecco come puoi fare.

Prova gratis di Apple Music per 6 mesi

La prova gratuita di 6 mesi è riservata a coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple come AirPods (seconda o terza generazione), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini o alcuni modelli di Beats. Stesso discorso naturalmente se acquisti un iPhone o un iPad.

L’attivazione è molto semplice: ti basta collegare il tuo dispositivo idoneo a un iPhone o iPad, aprire l’app Apple Music e accedere con il tuo ID Apple. Già da qui dovresti vedere un banner che ti offre i 6 mesi gratuiti: cliccando avrai subito attivato l’offerta.

Grazie alla prova potrai accedere a oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, ascoltare offline e immergerti nell’audio spaziale in Dolby Atmos, senza contare l’interessantissima applicazione separata tutta dedicata alla musica classica, con la tecnologia giusta per ascoltarla nelle migliori delle condizioni.