Apple Music gratis per 6 mesi se hai uno di questi dispositivi

Con oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità e disponibili all’ascolto offline, Apple Music è una delle piattaforme streaming musicali più apprezzate. A questo si aggiunge anche la possibilità di riscattare un’offerta di 6 mesi d’abbonamento gratis, tramite l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple.

I dispositivi compatibili con la promozione di Apple Music sono un nuovo iPhone, un paio di auricolari AirPods, uno smart speaker HomePod e uno dei prodotti Beats idonei. Di seguito l’elenco completo.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Ecco i prodotti che permettono di riscattare l’offerta dei 6 mesi gratuiti di Apple Music:

iPhone : tutti i modelli oggi disponibili in commercio in grado di supportare l’ultima versione di iOS;

: tutti i modelli oggi disponibili in commercio in grado di supportare l’ultima versione di iOS; AirPods : gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro e gli AirPods Max;

: gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Pro e gli AirPods Max; HomePod : il modello classico (HomePod) e quello mini (HomePod mini);

: il modello classico (HomePod) e quello mini (HomePod mini); Beats: i dispositivi idonei sono Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beast Studio Pro;

Dopo l’acquisto, si hanno 90 giorni di tempo prima di riscattare l’offerta. Se dunque hai comprato uno di questi dispositivi non più tardi di tre mesi fa, sei ancora in tempo per beneficiare dei sei mesi gratuiti.

Di seguito la procedura del riscatto:

Tramite un dispositivo audio

Connettere via Bluetooth il dispositivo audio all’iPhone o iPad. Accedere al proprio ID Apple. Aprire l’app Apple Music Toccare “Ottieni 6 mesi gratis” nel banner che compare.

Tramite un iPhone

Effettuare l’accesso al proprio ID Apple. Aprire l’applicazione predefinita Apple Music. Toccare il pulsante “Ottieni 6 mesi gratis”.

Puoi riscattare la tua offerta tramite questa pagina di Apple Music.