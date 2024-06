Apple Music in promo: 6 mesi gratis, i passaggi da seguire per riscattarli

Se sei un amante della musica e desideri avere accesso illimitato ai tuoi brani preferiti, Apple Music ha una fantastica offerta che non puoi perdere. Apple offre sei mesi gratuiti di abbonamento per i nuovi utenti. Questo è il momento perfetto per scoprire la vasta libreria musicale, le playlist curate e le esclusive che solo Apple Music può offrire. Ma come puoi approfittare di questa promozione?

5 passaggi per ottenere la promo Apple Music

Ecco una guida passo passo per riscattare i tuoi sei mesi gratuiti. Di seguito ti spieghiamo i 5 passaggi che ti porteranno ad accedere alla promozione di Apple Music.

Verifica l’idoneità

Prima di tutto, è importante sapere che questa offerta è disponibile solo per i nuovi abbonati ad Apple Music. Se hai già usufruito di un periodo di prova in passato, purtroppo non potrai accedere nuovamente a questa promozione. Verifica la tua idoneità accedendo con il tuo Apple ID.

Scarica l’app Apple Music

Se non l’hai già fatto, scarica l’app Apple Music sul tuo dispositivo. È disponibile per iOS, macOS e anche per Android, quindi puoi utilizzarla su diversi tipi di dispositivi. Assicurati di avere l’ultima versione aggiornata per evitare eventuali problemi durante il processo di riscatto.

Accedi con il tuo Apple ID

Una volta scaricata e installata l’app, aprila e accedi con il tuo Apple ID. Se non hai un Apple ID, dovrai crearne uno. È un processo semplice che richiede solo pochi minuti.

Trova la promozione

Dopo aver effettuato l’accesso, cerca l’offerta dei sei mesi gratuiti. Di solito, troverai un banner promozionale direttamente nella schermata principale dell’app o nella sezione “Per te”. Clicca sul banner per procedere.

Conferma il tuo abbonamento

Ti verrà richiesto di confermare il tuo abbonamento. Non preoccuparti, anche se vedrai un costo mensile, i primi sei mesi saranno gratuiti. Apple ti addebiterà solo dopo il periodo promozionale, a meno che tu non decida di annullare l’abbonamento prima della scadenza dei sei mesi.