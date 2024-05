Apple Music: questo trucchetto ti farà avere 6 mesi gratis

Apple ha lanciato una promozione speciale che consente di ricevere 6 mesi di Apple Music gratis e accedere così a un ampio catalogo di oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità. Per partecipare è necessario avere uno dei dispositivi idonei, aggiornati all’ultima versione. Puoi abbonarti ad Apple Music e ricevere 6 mesi gratis direttamente online.

Ecco come puoi ricevere 6 mesi gratis

I dispositivi idonei alla promozione sono: AirPods (Pro, seconda e terza generazione e Max), HomePod (anche mini), Beats (Fit Pro, Studio Buds, Studio Buds +, Studio Pro e Solo Pro) e Powerbeats (anche Pro). Partecipano all’iniziativa anche tutti gli iPhone e iPad che possono essere aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, purché acquistati da Apple o rivenditori autorizzati.

Partecipare, invece, è semplicissimo. Se non hai un dispositivo audio idoneo ma solo iPhone o iPad, ti basta aggiornarlo all’ultima versione e aprire l’app Apple Music, accedere con il tuo ID Apple e abbonarsi per attivare i 6 mesi gratuiti. Se, invece, hai un dispositivo audio incluso nell’iniziativa, allora dovrai prima collegarlo al tuo iPhone o iPad prima di accedere all’app.

Così facendo, avrai l’opportunità unica di accedere ai migliaia di brani disponibili in streaming su Apple Music: un’ottima alternativa alle altre piattaforme concorrenti, che non offrono servizi gratuiti senza pubblicità. Puoi riscattare l’offerta direttamente online: abbonati a Apple Music e ricevi 6 mesi gratuiti per il tuo dispositivo e ascolta la tua musica preferita senza alcun costo aggiuntivo.