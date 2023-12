Apple Pencil di seconda generazione con 50 € di sconto su Amazon

Oltre a tutte le soluzioni che riguardano i dispositivi in vendita sui celebri siti e-commerce, ci sono anche degli accessori molto importanti. Il mondo dei tablet ad esempio vede sempre di più la presenza negli ultimi anni da parte delle penne, come nel caso degli iPad. Utilizzare un dispositivo di questo calibro con una Apple Pencil concede una favolosa esperienza agli utenti, soprattutto a coloro che usano un connubio di questo genere per lavoro.

Oggi in offerta su Amazon c’è la Apple Pencil di seconda generazione, quella più precisa e più innovativa. Grazie alla sua qualità costruttiva si avrà fin da subito una grande idea di solidità, ma saranno le prestazioni a lasciare sconcertati gli utenti.

Il prodotto arriva oggi con il 34% di sconto, per cui passa da 149 € di listino a soli 99 €. Sono compresi come sempre due anni di garanzia per quello che ad oggi è l’oggetto più venduto nella sua categoria. La spedizione rapida sarà a casa vostra entro giovedì al massimo.

La Apple Pencil migliore di sempre, ecco il prezzo bomba

Con una Apple Pencil di seconda generazione potrete far prendere vita ai vostri lavori. La latenza è davvero impercettibile, mentre la precisione arriva fino all’ultimo pixel con una sensibilità all’inclinazione senza precedenti.

Può diventare un pennello così come una penna o un carboncino, trasformandosi poi in una matita ma anche in una gomma. Sarà bellissimo disegnare e scrivere, proprio come se si avesse davanti un vero foglio di carta.

Arrivando alle conclusioni, bisogna capire di cosa sia bisogno. se avete un iPad di ultima generazione e volete trarre il meglio da quest’ultimo, dovete assolutamente acquistare questa Apple Pencil di seconda generazione. Il prezzo d’altronde è un vero vantaggio, siccome scendendo del 34%, cala di 50 €. Il costo finale sarà infine di 99 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.