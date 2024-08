Apple TV+ rinnova un apprezzato Original: la piattaforma è la "casa" della fantascienza

Apple TV+ è una delle piattaforme di streaming più apprezzate dagli utenti, soprattutto grazie all’elevata qualità media delle produzioni originali, un tema molto delicato e su cui diverse piattaforme concorrenti faticano ad ottenere risultati apprezzabili, puntando più sulla quantità.

Anche per il prossimo futuro, Apple TV+ si confermerà la piattaforma di riferimento per gli appassionati di Sci-Fi. A ribadire quest’obiettivo è stata (indirettamente) la stessa piattaforma che ha annunciato la realizzazione della seconda stagione di Dark Matter.

La serie, attesissima nei mesi scorsi, è stata una delle novità più interessanti dell’anno per la piattaforma di streaming, proponendo un approccio innovativo a un tema molto apprezzato dagli appassionati. L’arrivo della seconda stagione (attesa per il 2025) rappresenta un ulteriore passo in avanti per il servizio di streaming di Apple.

Ricordiamo che Apple TV+ è accessibile con un abbonamento di 9,99 euro al mese ma c’è la possibilità di richiedere la prova gratuita di 7 giorni. Chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente, invece, può ottenere 3 mesi gratis di abbonamento. Per verificare la possibilità di attivare una delle promo basta visitare il sito di Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Apple TV+ è un riferimento per gli appassionati di Sci-Fi

Il rinnovo di Dark Matter è solo una delle tante conferme legate all’attenzione che la piattaforma mette nei contenuti Sci-Fi, di cui è un vero e proprio leader sul mercato dello streaming. Tra le serie da scoprire, all’interno del catalogo di Apple TV+, infatti, troviamo produzioni molto interessanti come Fondazione, Invasion e Scissione oltre a For All Mankind e Silo che possono garantire ore e ore di intrattenimento a tema fantascientifico. Ad arricchire l’elenco troviamo produzioni come See e Constellation.

Per scoprire l’elenco completo delle serie Sci-Fi disponibili su Apple TV+ basta premere sul box qui di sotto.