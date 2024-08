Apple TV+: scopri come puoi ottenere 3 mesi gratis

Apple TV+ è il servizio di streaming di Apple che si distingue per la qualità e l’originalità dei suoi contenuti. Con un approccio focalizzato sulla produzione di contenuti originali e di alta qualità, Apple TV+ ha rapidamente guadagnato l’attenzione e l’apprezzamento di critici e pubblico.

Apple TV+: prova gratuita di 3 mesi

Con la nuova offerta Apple TV+ offre 3 mesi di servizio di streaming gratuito, l’offerta è valida fino al 30 giugno 2025. I nuovi utenti che acquistano un dispositivo Apple idoneo possono usufruire di tre mesi di Apple TV+ gratuitamente. L’offerta deve essere attivata entro tre mesi dalla prima configurazione del nuovo dispositivo.

Come attivare la prova gratuita

Ecco i passaggi per attivare i tre mesi gratuiti di Apple TV+:

Acquista un dispositivo idoneo: Assicurati di acquistare o aver acquistato di recente un iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Il dispositivo deve essere in grado di aggiornarsi all’ultima versione del sistema operativo corrispondente (iOS, iPadOS, macOS o tvOS). Configurai il dispositivo: Configura il nuovo dispositivo, accendilo e accedi con il tuo ID Apple. Apri l’App Apple TV: L’app Apple TV è preinstallata su tutti i dispositivi Apple. Aprila e attendi la comparsa del banner della promozione. Attiva l’offerta: Segui le istruzioni sullo schermo per attivare i tre mesi gratuiti di Apple TV+.

Cosa succede dopo la prova

Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento ad Apple TV+ si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti possono disdire il rinnovo automatico in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, anche alla fine del periodo di prova gratuita.

Contenuti e benefici di Apple TV+

Apple TV+ offre una vasta gamma di contenuti originali, tra cui serie TV, film e documentari di alta qualità. Alcuni dei titoli più popolari includono “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “For All Mankind”. Con produzioni che spaziano tra diversi generi, Apple TV+ si distingue per la sua attenzione alla qualità e alla narrazione coinvolgente. Per conoscere l’offerta completa di Apple TV+ clicca qui.