Apple Watch 9 in sconto, l'8% in meno su Amazon lo rende un best-buy

Potremmo parlare di smartwatch per ore, ma la maggior parte degli utenti dichiarerà sempre l’Apple Watch come il migliore. Oggi in sconto su Amazon arriva il Series 9, la versione GPS da 45 mm che di certo tutti vorrebbero avere.

Il prodotto, dotato di caratteristiche tecniche importanti e di un design iconico, oggi ha un prezzo di vendita più basso del solito. Bastano infatti 449 € per portarlo a casa visto che il vecchio prezzo di 489 € scende dell’8%. Saranno due gli anni di garanzia che lo assicureranno, mentre la spedizione sarà veloce e lo riceverete entro la giornata di domani.

Apple Watch in promo su Amazon, le specifiche tecniche

Con uno schermo molto ampio e definito, sarà facile vedere su questo Apple Watch Series 9 tutte le informazioni sulle attività vitali sul fitness. Battito cardiaco, ossigeno nel sangue, ECG, monitoraggio del sonno e molto altro saranno a vostra disposizione.

Da non dimenticare che si tratta della versione da 45 mm di ampiezza. Oltre a questo, non bisogna tralasciare il fatto che è impermeabile fino a 50 metri.

Non c’è bisogno di parlare ulteriormente di un Apple Watch, oggetto del desiderio di tutti coloro che vogliono un orologio di questo genere. Acquistarlo oggi risulterà molto più semplice visto il prezzo di vendita nettamente ribassato rispetto al solito. Ovviamente l’obiettivo degli utenti è quello di averlo in poco tempo ed infatti sarà possibile con la spedizione rapida di Amazon. Riguardo alla garanzia non c’è nulla di cui aver paura in quanto il prodotto ne avrà due di anni disponibili, uno direttamente con Apple.

Il prezzo di vendita scende di ben 40 € rispetto al solito e si ferma a 449 €, ma probabilmente durerà ancora per poco.

