Apple Watch 9 SOTTOCOSTO su Amazon, compralo ora!

Oggi lo smartwatch più completo, escludendo i dispositivi Ultra, è sicuramente l’Apple Watch Series 9 che è stato lanciato lo scorso settembre. Questo prodotto ha davvero tutte le caratteristiche dalla sua parte e chi lo ha acquistato se n’è sicuramente accorto.

È comodo da indossare, ha un display che si vede benissimo anche alla luce del sole più accentuata e soprattutto garantisce tante funzionalità. Apple ha fatto un capolavoro, con Amazon che contribuisce abbassando il prezzo.

Tutti gli utenti che volessero acquistare un Apple Watch Series 9 devono infatti sapere che oggi c’è un ottimo sconto. Con l’8% in meno sarà possibile pagare questo dispositivo 449,90 € invece che 489 €. La spedizione sarà rapida, ci saranno due anni di garanzia e soprattutto lo si potrà restituire entro il 31 gennaio 2024.

Apple Watch Series 9 in sconto, le specifiche

In primis Apple ha dotato questo Watch Series 9 di una luminosità fuori dal comune: si arriva fino fino a 2000 nit. La diagonale da 45 mm consente di guardare tutte le informazioni mentre il processore SiP S9 offre una rapidità fuori dal comune, oltre che la celebre gesture con doppio tap.

A bordo ci sono le possibilità migliori: potete monitorare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, il sonno, il ciclo femminile e potete anche farmi un elettrocardiogramma.

Acquistare un prodotto del genere significa volersi bene. L’Apple Watch Series 9 è infatti in grado di monitorare le attività vitali, dando delle indicazioni importanti proprio dal punto di vista della salute. Di certo non si tratterà di dispositivi medici ad alta tecnologia, ma questi prodotti danno una grande mano a capire il proprio stato in situazioni particolari.

Il prezzo oggi scende dell’8% e tocca un totale di 449,90 €. La garanzia sarà come al solito di due anni per tutti gli utenti.

