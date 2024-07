Apple Watch, iPhone 15 o iPad in regalo: è possibile scegliendo SelfyConto

La scelta del nuovo corrente diventa molto più semplice: SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti un’offerta bancaria ricca e completa, con un’operatività senza commissioni e tanti vantaggi aggiuntivi. Il conto ha canone zero per un anno (invece di 3,75 euro/mese) oppure a tempo indeterminato per Under 30. In più ci sono prelievi e bonifici gratis oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di appena 1 euro al mese e un plafond elevato (1.500 euro).

A rendere ancora più interessante la promozione di Banca Mediolanum è la promo “porta un amico”. Completata l’apertura del conto, infatti, è possibile invitare amici e parenti a passare a Mediolanum. In base al numero di amici invitati che sceglierà SelfyConto sarà possibile ricevere un prodotto Apple in regalo. Le opzioni sono tre: iPad 10 con 2 amici invitati che passano a Mediolanum, Apple Watch SE, con 4 amici, e iPhone 15, con 6 amici.

Per completare l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. L’apertura è semplificata dalla possibilità di utilizzare lo SPID per l’autenticazione.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tutte le caratteristiche

Andiamo a riepilogare tutte le caratteristiche di SelfyConto di Banca Mediolanum. Il conto in questione si caratterizza per:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30 carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito Mediolanum con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro (incrementabile su richiesta)

A tutti i vantaggi del conto si somma la promo “porta un amico” che consente di ottenere un prodotto Apple in regalo in base al numero di amici invitati che sceglieranno di aprire un conto con Banca Mediolanum (i dettagli della promo sono disponibili sul sito della banca, tramite il box seguente).

Per aprire SelfyConto basta seguire una semplice procedura online. Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto.