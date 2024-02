È stato gettato nella mischia nella seconda metà del 2023 ed è, al momento, lo smartwatch dell’azienda di Cupertino con il miglior rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando di Apple Watch di SE 2ª generazione, disponibile su Amazon a soli 219,90€ (spedizione inclusa) grazie allo sconto immediato del 24% sul prezzo di listino.

Il modello in offerta è quello con cassa da 40mm e cinturino Sport Blu Tempesta. Quest’ultimo è facilmente sostituibile con uno dei tanti a marchio Apple oppure con uno di quelli compatibili realizzati da terze parti.

Apple Watch SE 2ª generazione: lo smartwatch del 2023 oggi costa poco più di 200€ su Amazon (-24%)

Pur essendo il modello più economico della gamma, Apple Watch SE di seconda generazione garantisce gran parte delle funzionalità dei fratelli maggiori. Ha un ampio display Retina OLED con una risoluzione di 448 x 368 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche in condizioni di forte luce solare.

Apple Watch SE (2ª gen.) è realizzato in alluminio, il cinturino è in silicone, e può essere facilmente sostituito con altri cinturini disponibili in diversi materiali e colori. Lo smartwatch è dotato del processore S6 SiP, che è lo stesso processore utilizzato sul Series 6. Questo chip rende l’indossabile made-in-Cupertino fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente.

L’indossabile è il partner perfetto per il monitoraggio sia dell’attività fisica che del benessere. Ha un cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione che misura in modo preciso e affidabile il battito cardiaco. Può anche tenere traccia del sonno (qualità), i livelli di stress e anche rilevare cadute e incidenti, così da chiamare automaticamente i soccorsi se necessario.

Lo smartwatch è compatibile con watchOS 10. Il sistema operativo è stato presentato durante la WWDC23 ed è, a detta del colosso californiano, il più grande update di sempre per lo smartwatch. E in effetti le novità non mancano.

