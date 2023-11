Apple Watch Series 8 45mm al MINIMO STORICO su Amazon

Potrebbe essere questo il vostro giorno fortunato se stavate cercando un orologio smart di gran livello. Quello di Apple, il più famoso, arriva in sconto su Amazon in occasione della settimana più importante che vede le offerte più incredibili. L’Apple Watch Series 8 da 45mm è oggi disponibile al prezzo minimo storico e nella sua versione Product RED.

L’orologio più iconico nel mondo degli smartwatch consente oggi di acquistarlo con un ulteriore sconto del 5% rispetto al solito. Questo garantirà al pubblico di Amazon un acquisto sicuro e allo stesso tempo conveniente, siccome il prezzo finale sarà di 409 €. Il periodo di garanzia sarà sempre di due anni, con il primo che si potrà esercitare in tutti i negozi di Apple e con il secondo al quale provvederà Amazon.

La spedizione è veloce e c’è anche la possibilità di restituire il prodotto fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Apple Watch Series 8 in sconto, le specifiche

Le caratteristiche tecniche di questo orologio parlano chiaro, dal momento che offrono il meglio. L’Apple Watch Series 8 vanta in questo caso un’ampiezza da 45 mm, che offre dunque uno schermo OLED più ampio. Qui potrete notare tutte le informazioni riguardanti il vostro corpo, che misurerà i parametri con un sensore di temperatura, scoprendo l’ossigeno del vostro sangue, il battito cardiaco e molto altro ancora.

Inoltre è in grado di rilevare gli incidenti e di avvisare i soccorsi in automatico. Per quanto riguarda il fitness, l’Apple Watch sarà il vostro migliore amico avendo a disposizione tantissime modalità di allenamento.

Oggi l’Apple Watch Series 8 arriva su Amazon con un prezzo minimo storico, ovvero il più basso registrato fino ad ora. In totale lo pagherete solo 409 €.

