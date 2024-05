Vuoi che sul tuo polso ci sia un concentrato di ultima generazione con tutti i vantaggi garantita da un brande come Apple? Lo hai trovato, e lo paghi anche meno del previsto: Apple Watch Series 9 oggi costa solo 509 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto Amazon del 12%. Si tratta del modello da 41mm con connettività GPS+Cellular, cassa in alluminio Galassia e cinturino sport nella stessa colorazione.

Apple Watch Series 9: il modello Cellular è in sconto su Amazon, ma solo per poco

Il design del Series 9 è premium sotto tutti i punti di vista, con la sua cassa in alluminio che si adatta perfettamente a qualsiasi stile. Il display Retina Always-On, più luminoso che mai, offre una visibilità eccellente anche in condizioni di luce solare diretta. La tecnologia LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) garantisce consumi energetici ridotti, permettendoti di goderti il tuo smartwatch per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Apple Watch Series 9 è un vero e proprio coach per la tua salute e il tuo fitness. Grazie ai suoi sensori e alle funzionalità avanzate, può monitorare una vasta gamma di parametri vitali, tra cui battito cardiaco, ECG, livelli di ossigeno nel sangue, temperatura corporea e ciclo mestruale. Può inoltre tracciare i tuoi allenamenti, fornendoti feedback in tempo reale e aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Lo smartwatch però si prende cura anche del tuo benessere mentale. Con l’app Mindfulness, puoi praticare esercizi di respirazione e meditazione per ridurre lo stress e migliorare la tua concentrazione. Inoltre, la funzione “Sonno” monitora la qualità del tuo riposo e ti fornisce suggerimenti per migliorare le tue abitudini del sonno.

Come già precisato, quello oggi in offerta è il modello GPS + Cellular, e questo significa che puoi rimanere sempre connesso anche quando sei lontano dal tuo iPhone. Grazie alla connettività LTE, puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e ricevere notifiche anche senza il tuo smartphone a portata di mano.

L’indossabile ovviamente si integra perfettamente con l’ecosistema Apple, offrendoti un’esperienza fluida e intuitiva. Con Siri, puoi controllare il tuo smartwatch con la tua voce, mentre Apple Pay ti permette di effettuare pagamenti contactless in modo semplice e sicuro.