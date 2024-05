Nuovo strepitoso minimo storico per Apple Watch Series 9, lo smartwatch di ultima generazione del colosso di Cupertino. E la promo riguarda sia il modello con cassa da 41mm (369 euro anziché 459 eur o) che quello con cassa da 45mm (399 euro anziché 489 euro ). La spedizione è compresa nel prezzo in entrambi i casi, ma bisogna fare in fretta, perché le unità disponibili scarseggiano.

Apple Watch Series 9 al prezzo più basso di sempre: salute e benessere a portata di polso

Se dal punto di vista estetico non ci sono grosse novità da segnalare, lo stesso non si può dire di quello che si nasconde all’interno della cassa in alluminio. Il SiP S9 con Neural Engine 4-core, infatti, è un processore di nuova generazione così potente da gestire alla perfezione tutte le attività che rendono questo dispositivo da polso così speciale: notifiche, monitoraggio della salute, monitoraggio dell’attività fisica.

Lo smartwatch made-in-Cupertino è dotato di un display Retina OLED LTPO always-on con luminosità massima fino a 2000 nit. Questo è circondato da cornici sottilissime che mettono a disposizione ancora più spazio per i contenuti ed è in cristallo di zaffiro.

Come anticipato, Apple Watch Series 9 può monitorare una vasta gamma di parametri riguardanti la salute, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il ciclo mestruale, la qualità del sonno, la temperatura corporea, e può anche eseguire un ECG.

Per quanto riguarda invece l’attività fisica, il dispositivo made-in-Cupertino riconosce e tiene traccia di tantissimi sport come corsa, trekking, bici, nuoto ballo e pilates. E basta dare un’occhiata ai tre anelli (Movimento, Esercizio e In piedi) per rendersi conto dell’attività svolta nel giro di 24 ore. L’obiettivo, ovviamente, è chiuderli tutti, tutti i giorni.

Infine, oltre all’autonomia di circa 18 ore, si ricorda che l’indossabile supporta la funzione Doppio tap (per usare lo smartwatch senza interagire con il display) e importanti funzionalità di sicurezza quali SOS emergenza, Chiamate d’emergenza internazionali, rilevamento incidenti e rilevamento cadute.