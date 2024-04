Apple Watch Ultra 2, il TOP assoluto che oggi CROLLA su Amazon

Volete avere il miglior smartwatch che esista? Non potete fare altro che acquistare l’ultimo Apple Watch Ultra 2, un dispositivo magnifico: è bello da vedere, è resistente ed ha un display senza precedenti. Oggi su Amazon è in sconto e porta a tutti la possibilità di acquistarlo con un buon risparmio sul prezzo finale.

Questo magnifico orologio, che arriva con il cinturino Ocean Arancione, è in grado di mostrarsi utile in più evenienze. È perfetto per chi pratica sport, soprattutto estremi, ma anche per chi vuole sfoggiare ogni giorno un bell’orologio sul suo outfit.

Grazie al 7% di sconto che Amazon applica, il costo finale dell’Apple Watch Ultra 2 cala ad 849 €. Come al solito gli anni di garanzia sono due e c’è anche la spedizione rapida in 24 ore.

L’Apple Watch 2 è in titanio ed è il miglior smartwatch al mondo

L’ampio display circondato da una cassa da 49 mm e protetto da un vetro zaffiro, rende l’Apple Watch Ultra 2 un gioiello. Sul lato ecco il tasto azione colorato di arancio, utile per impostare un’azione rapida. Riesce a rilevare il sonno, il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue ma anche l’esatta profondità dell’acqua in cui nuotate, gli incidenti e le cadute. È inoltre dotato di altimetro ed è un perfetto partner per ogni tipo di sport, anche estremo.

Il punto di forza assoluto è la resistenza, essendo la cassa di questo Apple Watch in titanio. Tale materiale gode anche di un’altra peculiarità: l’estrema leggerezza, aspetto che rende il dispositivo davvero confortevole una volta indossato. La precisione è massima, la durata della batteria unica nel suo genere e inoltre i rilievi dal punto di vista del monitoraggio della salute sono ineccepibili.

