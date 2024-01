Applica il COUPON e compra il monitor portatile da 17,3 pollici FHD

Sapevate di poter trovare oggi su Amazon un monitor portatile da trasportare con voi per ogni evenienza? Sottile, parzialmente pieghevole e soprattutto molto ampio, questo schermo è oggi l’oggetto del desiderio di molti utenti.

Su Amazon compare un coupon da 70 € da applicare al vecchio prezzo di 269,99 €; sarà così che il costo finale arriverà a 199,99 €.

Applica il coupon e compra il monitor portatile IPS

Quando si parla di uno schermo, le caratteristiche tecniche da tenere d’occhio sono certamente quelle relative alla risoluzione e all’ampiezza. Il monitor portatile di Arzopa, presenta specifiche fantastiche, innanzitutto con un’ampiezza da 17,3″ e poi con una risoluzione in full HD 1080p.

Si tratta di un pan IPS per cui chiaramente visibile anche in condizioni di luminosità elevata. Il monitor va collegato al proprio computer mediante la sua entrata USB-C ma possiede anche un accesso HDMI. Non manca la tecnologia HDR, utile per avere immagini ancora più performanti e realistiche.

Sul retro, ecco il pratico stand che lo tiene in piedi regolandone l’angolazione. Per quanto concerne il resto, il design è molto robusto, per cui non ci saranno problemi di qualità.

Il concetto di monitor portatile sfuggiva ancora a diversi utenti, che si accontentavano di utilizzare solo il loro notebook quando si trovavano in trasferta. In tanti dunque non sapevano di poter portarsi dietro un monitor portatile, semplicemente perché non sapevano esistesse. A svelarlo è Amazon, che propone questo dispositivo da 17,3″ con un prezzo davvero interessante.

Oggi, complice il coupon da 70 € che deve essere applicato nella pagina di acquisto di Amazon, il prezzo di questo schermo portatile compatibile con tutti i dispositivi scende a 199,99 €. Ci saranno due anni di garanzia e soprattutto la spedizione veloce entro il fine settimana.

