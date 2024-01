Approfitta degli ultimi giorni della promo online per la Carta Oro Amex

La Carta Oro American Express è da sempre simbolo di prestigio e lifestyle tecnologico. Con la promozione online ancora attiva per breve tempo, questa carta offre tanti vantaggi e servizi unici che si integrano perfettamente con la tua quotidianità.

Con una linea di credito iniziale personalizzata fino a €15.000, la Carta Oro Amex diventa un compagno ideale per tutte le tue spese.

Carta Oro Amex: Club Membership Rewards e privilegi di viaggio

Con Carta Oro Amex ogni spesa si trasforma in un’opportunità grazie al Club Membership Rewards, che premia con 1 punto per ogni euro speso.

Partecipa ai tuoi eventi preferiti o pianifica viaggi con facilità, ottenendo €50 di sconto annuale su Vivaticket e un voucher viaggi di €50 ogni anno.

L’accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo tramite Priority Pass offre un tocco di lusso ai tuoi viaggi.

La sicurezza è prioritaria con servizi di protezione antifrode e protezione d’acquisto fino a €2.600 per 90 giorni. Per gli amanti dei viaggi, il programma World Travel Assist copre fino a €3.000 per spese mediche all’estero.

Con The Hotel Collection, goditi un credito fino a $100 e un possibile upgrade gratuito della camera in hotel selezionati.

La Carta Oro Amex non trascura la convenienza quotidiana, offrendo sconti sui noleggi auto con partner selezionati e offerte esclusive tutto l’anno tramite Amex Offers.

Non perdere l’occasione di far parte di questo mondo esclusivo. La Carta Oro American Express è il compagno ideale se desideri uno stile di vita tecnologico e dinamico. Approfitta degli ultimi giorni della promozione online e richiedi la tua carta OGGI STESSO.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.