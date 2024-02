Approfitta dell'offerta di pCloud: un anno di cloud storage a soli 49,99 euro

Viviamo in zuppa di informazioni che viaggiano su Internet a velocità pazzesche. Tre queste ci sono entità pericolose, che cercano in tutti i modi di rubare i dati degli utenti. Ecco perché è importante metterli al sicuro in un cloud storage.

Tra le varie aziende che offrono questo tipo di servizio, pCloud si distingue come una delle migliori, grazie anche all’offerta promozionale in corso, che ti consente di abbonarti per un anno a soli 49,99 euro.

pCloud: il cloud storage conveniente e sicuro

Perché pCloud si distingue da tanti altri servizi uguali? A parte la sicurezza garantita ai dati salvati nei cloud storage, offre un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

I piani disponibili includono opzioni annuali e a vita. Pagando soltanto poco più di 4 euro al mese, otterrai il piano Premium da 500 GB, mentre con poco più di 8 euro al mese, il piano Plus con 2 TB. Su entrambi i piani viene attualmente praticato lo sconto del 17%.

Se vuoi davvero una soluzione di archiviazione che protegga i tuoi file con sistemi di sicurezza elevati, devi affidarti soltanto a pCloud. Se ti registri, puoi provare gratuitamente il piano Premium per 30 giorni.

Sia questo piano che quello da 2TB costano rispettivamente 49,99 euro anziché 59,88 e 99,99 euro anziché 119,88.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere il pieno controllo su tutti i tuoi dati. La crittografia avanzata di pCloud ti assicura la protezione elevata per i tuoi file che stavi cercando. Non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.