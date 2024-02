Approfitta dell'offerta di SelfyConto: zero spese e interessi al 5%

SelfyConto di Banca Mediolanum: quante volte l’avrai sentito nominare in televisione, per radio oppure negli annunci online?

Tanta pubblicità è ampiamente meritata, perché si tratta di un conto online capace di soddisfare tutte le esigenze di chi sta cercando una soluzione bancaria moderna, conveniente e ricca di opportunità.

La gestione del conto è smart e flessibile, è pieno di vantaggi straordinari e semplifica enormemente il controllo del tuo denaro.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il migliore per gli Under 30

SelfyConto di Banca Mediolanum è stato pensato soprattutto per due categorie di utenti: gli Under 30 e i risparmiatori. Per i primi, il canone di tenuta conto è a zero fino al compimento del 30° anno di età, mentre i secondi potranno ottenere il 5% di rendimento annuo lordo per 6 mesi.

Per ottenere questo tasso di interesse, devi accreditare lo stipendio sul conto. Il vantaggio è quello di poter svincolare il tuo denaro quando vuoi, senza perdere neanche un centesimo degli interessi maturati.

La carta di debito gratuita legata al conto ti consente di prelevare in tutta l’area euro senza pagare commissioni. Puoi anche collegarla a wallet digitale come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Anche i bonifici sono gratuiti.

Per aprire il tuo conto, devi entrare nella pagina ufficiale della banca. La procedura diventa ancora più veloce se usi lo SPID. In meno di cinque minuti, puoi completarla procedura e iniziare a sfruttare tutti i vantaggi che questo conto online offre.

Insomma, il conto creato da Banca Mediolanum è la soluzione ideale se vuoi gestire i tuoi soldi in modo intelligente e conveniente. Al di là dei vantaggi economici, puoi anche far maturare i tuoi risparmi. Non aspettare oltre: clicca sul bottone qui sotto e inizia subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.