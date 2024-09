Apri Conto Arancio e richiedi la carta prepagata: così ti proteggi dalle truffe

Molti consumatori rischiano di trovarsi esposti a rischi come le truffe informatiche, soprattutto durante gli acquisti online. Un’opzione efficace per ridurre tali rischi è quella di utilizzare una carta prepagata. Con Conto Corrente Arancio di ING, non solo ottieni zero commissioni, ma anche una carta prepagata Mastercard per proteggerti dalle frodi digitali, mantenendo al sicuro i tuoi dati bancari.

Tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio

Con Conto Corrente Arancio (parliamo del piano “Più”), risparmi su diverse operazioni, perché la maggior parte sono a costo zero:

Zero canone : non dovrai pagare il canone mensile se accrediti lo stipendio sul conto

: non dovrai pagare il canone mensile se accrediti lo stipendio sul conto Prelievi e bonifici gratuiti : prelievi di contante in Italia e in Europa e bonifici SEPA, anche istantanei, sono completamente gratuiti

: prelievi di contante in Italia e in Europa e bonifici SEPA, anche istantanei, sono completamente gratuiti Carta di credito senza costi: la carta di credito Mastercard Gold viene offerta senza costi aggiuntivi. Avrai anche una carta di debito e una prepagata gratis

Scegliendo questo conto, puoi gestire tutte le tue transazioni senza preoccuparti di spese nascoste. In più, il canone mensile è azzerabile con l’accredito dello stipendio, facendoti risparmiare i 5 euro mensili altrimenti previsti.

Meglio una prepagata per i tuoi acquisti

Uno dei principali strumenti per evitare truffe online è l’uso di una carta prepagata: la carichi al bisogno, senza il rischio di utilizzare la tua carta principale. Con Conto Corrente Arancio Più, hai accesso a una carta prepagata Mastercard, ideale per effettuare acquisti online senza esporre direttamente il tuo conto corrente. Puoi scegliere se utilizzare la tua carta virtualmente per acquisti online, oppure trasformarla in carta fisica per i pagamenti in negozio.

Non ci sono costi di mantenimento della carta prepagata e puoi ricaricarla in modo semplice e veloce tramite l’app mobile. In più, il servizio SMS Alert ti tiene aggiornato su ogni movimento della tua carta, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza. Apri un Conto Corrente Arancio online seguendo pochissimi passaggi: per attivarlo ti basta solo un bonifico.