Apri Conto Corrente Arancio Più e ottieni 100 euro di buoni Amazon in regalo

Conto Arancio Più regala fino a 100 euro di buoni Amazon, ma solo fino al prossimo 9 settembre. L’iniziativa lanciata da ING è infatti a tempo limitato e consente di ottenere in un colpo solo dei buoni da spendere su Amazon.it e tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più. Vi state chiedendo quali sono questi vantaggi? Iniziamo subito col dire che Conto Arancio Più è a costo zero per chi accredita lo stipendio o la pensione o ha comunque entrate mensili di almeno 1.000 euro. Il conto include poi una carta di debito Mastercard, bonifici SEPA fino a 50.000 euro anche istantanei e prelievi in Italia e in Europa gratuiti, nonché pagamenti F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA senza commissioni. Conto Corrente Arancio Più offre inoltre una carta di Credito Mastercard Gold a rilascio immediato e a canone zero.

Scopri i vantaggi della Carta di Credito Mastercard Gold a rilascio immediato

La carta di Credito Mastercard Gold permette di fare acquisti online (sono supportate anche le piattaforme Apple Pay e Google Pay) e in negozio in tutto il mondo con tanto di PIN e limiti di spesa personalizzabili. Per chi viaggia può essere utile la funzione Mastercard Fast Track che consente di saltare la coda in aeroporto, mentre chi vuole rateizzare e pagare con comodo i propri acquisti può approfittare di Pagoflex. Il tutto è ovviamente incluso nella carta senza costi aggiuntivi.

Visti i principali vantaggi inclusi in Conto Arancio Più, è adesso il momento di spiegare cosa fare per avere i buoni Amazon in regalo. Per aderire all’iniziativa basta innanzitutto aprire un Conto Corrente Arancio Più entro il prossimo 9 settembre e richiedere la Carta di Debito Mastercard. In questa fase è indispensabile ricordarsi di inserire in fase di sottoscrizione il codice ING2024.

Una volta attivato il conto corrente di ING, il cliente deve effettuare un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre 2024. Quindi deve attivare la Carta di Debito Mastercard e fare un acquisto qualunque (non conta la cifra spesa) entro il 29 novembre per poter ricevere un primo buono regalo Amazon da 50 euro. Spendendo almeno 500 euro con la Carta di Debito Mastercard inclusa si riceverà poi un secondo buono Amazon da 50 euro, così da arrivare al totale bonus di 100 euro da spendere per acquisti sul popolare sito di e-commerce.

ING erogherà i buoni a patto che nel frattempo il cliente mantenga attivi la Carta di Debito Mastercard e il Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200 euro.