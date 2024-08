Apri conto HYPE Premium: 25 euro di bonus ti aspettano

Oggi, aprire il conto HYPE Premium conviene: 25 euro di bonus in regalo. Diciamocela tutta: chi non ama ottenere qualcosa in cambio? Pagando il canone mensile di soli 9,90€, HYPE Premium elimina tutte le spese nascoste.

Apri il conto HYPE e ottieni 25 euro di bonus

HYPE Premium ti offre pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo. Scordati quindi delle maledette commissioni di transazione! Ovunque ti trovi, avrai tutta la libertà di spendere e prelevare senza limiti. È ora di smettere di preoccuparti delle tariffe di conversione o delle trappole delle commissioni internazionali. HYPE Premium pensa a tutto, perché avere la pace dei sensi è impagabile.

Ma non è tutto: avrai anche la carta di debito World Elite Mastercard, che suona già incredibilmente elegante. Questa carta ti offre i benefit di una Mastercard di alto livello, permettendoti di effettuare pagamenti online, in negozi fisici e di prelevare contanti con facilità. Non parliamo nemmeno degli sconti esclusivi su viaggi e shopping!

In tema di protezione, HYPE Premium ha pensato veramente a ogni cosa: assicurazione viaggi, acquisti e furto ATM. Che tu perda il bagaglio o che il volo sia in ritardo, ci pensiamo loro. Qualcuno ti ha rubato la carta? Niente paura, la copertura c’è. Insomma, non importa che disastro ti capiti: HYPE Premium sarà sempre al tuo fianco. E se mai dovessi aver bisogno di assistenza, il team della fintech è disponibile 24/7, pronti a supportarti con professionalità.

Alla fine dei conti, con HYPE Premium non solo risparmi tempo e denaro, ma ricevi anche 25 euro di bonus. Perché la tua felicità vale molto di più delle seccature delle vecchie banche.