Apri conto NEXT by Crédit Agricole e risparmia sul canone se hai meno di 35 anni

Crédit Agricole ha puntato gli occhi su una nuova fascia demografica di clientela: quella di età inferiore ai 35 anni. Per soddisfare questo gruppo, la banca ha sviluppato un’offerta unica: NEXT by Crédit Agricole.

L’obiettivo è rispondere alle esigenze finanziarie dei giovani adulti offrendo loro un conto corrente completo e una carta di debito Visa Crédit Agricole. La parte migliore? Non ci sono costi associati a questo servizio per i primi due anni.

Come gli under 35 possono trarre vantaggio dal conto NEXT

La carta di debito Visa di Crédit Agricole offre una comodità senza pari per effettuare transazioni in qualsiasi parte del mondo, sia di persona che online.

Inoltre, puoi utilizzare i servizi di pagamento più diffusi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per effettuare transazioni senza problemi.

Se necessario, puoi anche bloccare facilmente la carta digitalmente con un solo tocco tramite l’app in caso di smarrimento o furto.

Inoltre, con l’utilizzo di questa applicazione, modificare i limiti di spesa, abilitare la carta per transazioni estere e online e accedere al proprio PIN dall’app o dal servizio Home Banking è semplicissimo e può essere fatto ovunque tu sia.

Un aspetto degno di nota di questa applicazione è la possibilità di fissare appuntamenti con un consulente specializzato presso la filiale fisica.

Inoltre, l’app offre aggiornamenti immediati sull’attività del tuo conto e facilita pagamenti rapidi e in tempo reale senza necessariamente conoscere l’IBAN del destinatario.

Presente in 47 paesi, Crédit Agricole è uno dei gruppi bancari più stabili e sicuri al mondo. Questa presenza globale è essenziale per una banca affidabile e degna di fiducia.

NEXT by Crédit Agricole offre tutto ciò di cui le persone sotto i 35 anni cercano in una banca. Con una carta di debito senza commissioni, misure di sicurezza avanzate e una gamma diversificata di servizi, Crédit Agricole è il partner perfetto per le nuove generazioni.

Approfitta di questa promozione e apri il tuo conto online in modo semplice e sicuro.

