Apri il conto Crédit Agricole: canone zero e carta di credito immediata

Stai cercando un conto corrente senza canone e con una carta di credito immediata? Allora Crédit Agricole è la soluzione ideale per te! Con il Conto Online, potrai godere di numerosi vantaggi: canone zero per i primi 9 mesi. Proprio così. Apri il tuo conto oggi e approfitta di 9 mesi senza canone.

E dopo? Potrai azzerarlo per sempre se accrediti lo stipendio o la pensione, hai meno di 35 anni, hai un patrimonio superiore o uguale a 5.000 Euro oppure se hai un dossier titoli attivo. Carta di credito immediata: ricevi subito la tua carta di credito Visa e inizia a fare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo. Il primo anno è gratuito, poi solo 1 Euro al mese.

Tutti i vantaggi di Crédit Agricole

Bonifici SEPA online gratuiti: Trasferisci denaro su altri conti in Italia e in Europa senza commissioni.

Prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole: Preleva contanti quando e dove vuoi senza limiti, su tutti gli ATM Crédit Agricole in Italia.

Servizi Digitali App e Home Banking gratuiti: gestisci il tuo conto in modo semplice e sicuro da qualsiasi dispositivo, con l'app e l'Home Banking.

Ma non è tutto! Crédit Agricole ti offre anche:

Un’ampia gamma di prodotti e servizi: Conto deposito, carte prepagate, finanziamenti, mutui e molto altro.

Un'assistenza clienti sempre al tuo fianco: Contattaci via telefono, email o chat per qualsiasi domanda o esigenza.

La sicurezza e l'affidabilità di una grande banca: Crédit Agricole è una delle principali banche in Italia, con una solida esperienza e un impegno costante nella ricerca dell'innovazione.

Aprire un conto Crédit Agricole è facile e veloce: puoi farlo online in pochi minuti. Basta compilare il modulo online e seguire le istruzioni. Oppure recati in una delle nostre filiali: un consulente sarà felice di aiutarti ad aprire il tuo conto e attivare la tua carta di credito.