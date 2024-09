Apri il conto ING con questo codice e ricevi 100 € di buoni Amazon

Con il conto ING hai una soluzione senza canone mensile e con la possibilità di ottenere fin da subito ben 100 € di buoni Amazon. Basta aprire il conto con il codice ING2024 e rispettare alcune condizioni per poter sbloccare i buoni. Ecco tutti i dettagli.

Conto ING: come avere i buoni Amazon

Questa iniziativa è stata lanciata per attirare nuovi clienti, e pare proprio che stia avendo molto successo. Anche perchè la procedura per ottenere i buoni è veramente semplice. In sostanza, bisogna:

Aprire il Conto Corrente Arancio usando il codice promozione ING2024 entro il 9 settembre

usando il codice promozione ING2024 entro il 9 settembre Attivare il conto utilizzando SPID o altri metodi proposti entro il 29/11/2024

Attivare la carta di debito Mastercard e fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29/11 per poter ricevere il primo buono Amazon da 50€

e di qualsiasi importo entro il 29/11 per poter ricevere il Spendere almeno 500 € con la carta di debito entro il 29/11 per poter ricevere il secondo Buono Regalo Amazon da 50€

con la carta di debito entro il 29/11 per poter ricevere il Mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200€ e carta di debito finché ING non ti invierà il premio via email

Al di là dei buoni Amazon, il Conto Corrente Arancio Più di ING è vantaggioso sotto molti punti di vista. In particolare, zero canone mensile se accrediti lo stipendio, prelievi e bonifici gratis in Italia e in Europa e carta di credito Mastercard Gold a zero canone. Con quest’ultima potrai usufruire di PIN e limiti di spesa personalizzabili, Pagoflex per pagare in più mesi e Fast Track per saltare la coda in aeroporto.