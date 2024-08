Apri il conto online di Crédit Agricole e ricevi 100€ di buoni Amazon

Crédit Agricole ha lanciato una promozione interessante per i nuovi clienti che permette di ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon. Per usufruire dell’offerta, è necessario aprire un conto corrente Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024 utilizzando il codice promozionale VISA nel modulo di sottoscrizione.

Crédit Agricole regala buoni Amazon: ecco come ottenerli

La promozione si articola in due fasi principali. Innanzitutto, bisogna sottoscrivere una carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzarla per effettuare spese comprese tra 500 e 1000 euro. Questo step consente di ottenere un primo buono Amazon del valore di 100 euro.

La seconda fase prevede un’opportunità di guadagno aggiuntivo: invitare fino a sei amici ad aprire a loro volta un conto corrente Crédit Agricole. Per ogni amico che aderisce all’offerta, il cliente riceverà un buono Amazon del valore di 25 euro, fino a un massimo di 150 euro. L’invito dovrà essere inoltrato entro e non oltre il 30 ottobre 2024.

Al di là dei buoni Amazon, il conto corrente offerto da Crédit Agricole presenta diversi vantaggi, tra cui:

canone gratuito per i primi nove mesi;

per i primi nove mesi; assenza di costi per l’home banking;

per l’home banking; prelievi e pagamenti online gratuiti per i primi due anni.

Inoltre, il conto può restare gratuito per sempre per i clienti sotto i 35 anni, per chi accredita lo stipendio o la pensione e per chi possiede un patrimonio di almeno 5.000 euro. La gestione del conto è poi resa semplice e intuitiva grazie all’app dedicata e al supporto di consulenti disponibili sia in filiale che a distanza.

Per ulteriori dettagli sulla promozione e sulle condizioni del conto, è possibile consultare il sito ufficiale di Crédit Agricole. Questa offerta rappresenta un’opportunità ideale per chi cerca un nuovo conto corrente con numerosi benefici e un incentivo interessante sotto forma di buoni Amazon.