Apri il tuo SelfyConto Mediolanum in pochi passi grazie allo SPID

Banca Mediolanum ha lanciato da diverso tempo il suo innovativo conto SelfyConto, privo di commissioni e che è possibile aprire in pochi minuti tramite lo SPID.

Un’opzione davvero comoda, che puoi usare direttamente dal tuo dispositivo, senza bisogno di andare in filiale.

Inoltre, se sei un Under 30, non pagherai il canone fino al compimento del tuo 30° anno di età. Questa promo, però, è a tempo limitato, quindi ti conviene decidere subito se aprire o meno questo conto.

SelfyConto Mediolanum: apertura veloce e conveniente con lo SPID

Se usi lo SPID, l’apertura del conto SelfyConto diventa ancora più rapida e facile. Tramite pochi passaggi, potrai completarla direttamente online, risparmiando tempo prezioso. Non ti serve altro che un PC oppure il tuo smartphone o tablet.

Tramite l’app Mediolanum, potrai effettuare tutte le operazioni ordinarie tipiche di un normale conto corrente.

Inoltre, con la tua carta di pagamento potrai prelevare denaro da qualsiasi ATM in Italia ed Europa senza pagare commissioni.

Ma c’è altro. Se accrediti il tuo stipendio sul conto dopo l’apertura, potrai accedere a un conto deposito che offre il tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme depositate per 6 mesi. È un conto deposito svincolabile, senza perdere gli interessi maturati.

Per quanto riguarda la carta di debito, opera sul circuito MasterCard ed è prodotto in PVC riciclato al 100%. Puoi usarla per acquistare sia online che nei negozi fisici.

L’app mobile può essere installata su device Android, iOS e Huawei App Gallery, così gestire il tuo conto diventa ancora più semplice.

Cosa puoi pagare? F24 e CBILL usando la fotocamera del tuo telefono. Se necessario, puoi anche richiedere la carta di credito a soli 12 euro ogni anno. Detto questo, non ti resta che aprire il conto cliccando sul bottone qui sotto!

