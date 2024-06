Apri SelfyConto a zero spese, invita i tuoi amici e ottieni un iPhone 15 in omaggio

Stai cercando un conto corrente online senza costi e ricco di vantaggi? Con SelfyConto hai tutto questo e anche di più! In questo momento, infatti, puoi approfittare di un’incredibile promozione che ti permette di aprire un conto a zero spese e ottenere un iPhone 15 in omaggio o un Apple Watch Se o ancora un iPad 10° Gen .

Ottenere questi premi è facile: apri SelfyConto, porta due amici per poter richiedere un Apple Watch Se. Apri SelfyConto, porta quattro amici per richiedere un iPad 10° Gen. Apri SelfyConto, porta sei amici per richiedere un iPhone 15. La promozione è allettante (oltretutto hai un conto a zero spese per un anno o fino al compimento del 30esimo anno di età se sei un under 30), ma affrettati!

Tutti i vantaggi i SelfyConto

SelfyConto è un conto corrente online di Banca Mediolanum, uno degli istituti di credito più solidi e affidabili in Italia. I tuoi dati e il tuo denaro sono al sicuro grazie ai più avanzati sistemi di sicurezza.

Un’esperienza bancaria semplice e intuitiva. SelfyConto è pensato per essere il più semplice e intuitivo possibile. L’apertura del conto è online e richiede solo pochi minuti. L’app è facile da usare e ti permette di gestire tutte le tue operazioni in modo rapido e sicuro.

Oggi puoi anche ottenere un iPhone 15! Farlo è semplice.

Visita il sito web di SelfyConto

Clicca sul pulsante “Apri il tuo conto online”.

Compila il modulo di richiesta online con i tuoi dati personali.

Verifica la tua identità tramite un selfie o un documento.

Completa l’attivazione del tuo conto.

La vera sorpresa di questa promozione è la possibilità di ottenere un iPhone 15 in omaggio. Per farlo, ti basta invitare i tuoi amici ad aprire un conto SelfyConto usando il tuo codice promozionale. Per ogni amico che aprirà un conto usando il tuo codice, riceverai un ticket virtuale. Più ticket virtuali avrai, maggiori saranno le tue possibilità di vincere un iPhone 15.