Apri SelfyConto e goditi un anno di canone gratuito e zero spese per gli under 30!

Banca Mediolanum ha creato uno dei conti correnti online migliori degli ultimi anni: SelfyConto. Se sei un Under 30 e sei alla ricerca di un conto a zero spese, ecco la tua grande occasione. Il canone è completamente gratuito fino al compimento dei trent’anni. Anche i prelievi nei Paesi dell’Unione Europea sono gratis. Puoi anche richiedere la carta di credito, che è gratuita per il primo anno.

SelfyConto: il conto creato pensando agli Under 30

SelfyConto non si accontenta di offrirti soltanto il canone zero. L’ultima promo porta anche un pizzico di tecnologia nella tua vita. In omaggio, infatti, ci sono dispositivi Apple. Apri il conto e invita qualche amico: con 6 amici ricevi un iPhone 15, con 4 amici un iPad di decima generazione, e con 2 amici un Apple Watch SE.

Altri vantaggi per i fortunati giovani includono operazioni bancarie gratuite: gli addebiti delle utenze, i pagamenti MAV, RAV, F23 e F24. Persino i bonifici SEPA online sono gratuiti fino al 31 dicembre 2024.

SelfyConto non scherza quando si tratta di carte associate al conto. Puoi richiedere la carta di credito Mediolanum, scegliendo tra Visa o Mastercard. Per 12 mesi, il canone annuo è inesistente, ossia gratis. Anche la carta di debito sembra essere fatta apposta per far sorridere gli amanti di viaggi e shopping. Opera sul circuito Mastercard, include una polizza Multirischi gratuita e puoi collegarla ai wallet di Apple Pay e Google Pay.

Unisciti alla famiglia di SelfyConto e scopri quanto può essere comodo un conto corrente online senza costi nascosti. Aprirlo è semplice: entra nella pagina ufficiale di Banca Mediolanum cliccando sul box in fondo alla pagina e fai clic su “Apri SelfyConto”. Premi Apple e tanti vantaggi ti aspettano con questo conto a misura di Under 30.