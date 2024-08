Apri SelfyConto e ottieni il tuo dispositivo Apple: un’offerta che non puoi perdere!

Vuoi un nuovo iPhone, iPad o Apple Watch senza spendere un euro? SelfyConto ti offre l’opportunità unica di mettere le mani sul dispositivo dei tuoi sogni. Come? Semplicemente invitando i tuoi amici ad aprire il conto online ideato da Mediolanum.

Come funziona? Molto semplice. Porta due amici per richiedere un Apple Watch Se. Porta quattro amici per richiedere un iPad 10 gen. Porta sei amici per richiedere un iPhone 15. La procedura per aprire il tuo SelfyConto è semplice ed è ancora veloce se avviene attraverso lo Spid. pochi minuti per ottenere un prodotto finanziario sicuro, affidabile e a costo zero per il primo anno o fino al compimento del 30esimo anno di età.

Tanti vantaggi ti aspettano

Oltre alla possibilità di vincere un dispositivo Apple, SelfyConto offre numerosi vantaggi, in particolare te ne segnaliamo 5:

Apertura 100% Online : Una delle caratteristiche distintive di SelfyConto è la possibilità di aprire il conto completamente online, senza dover recarsi in filiale. L’apertura del conto avviene tramite una procedura rapida e intuitiva, che richiede solo pochi minuti. È possibile iniziare l’apertura direttamente dal sito web o dall’app mobile di Banca Mediolanum.

SelfyConto offre un canone annuo gratuito per il primo anno, un incentivo per i nuovi clienti. Successivamente, viene applicato un canone annuo, ma spesso sono disponibili promozioni che permettono di azzerare o ridurre questo costo.

All'apertura del conto, i clienti ricevono una carta di debito internazionale gratuita. La carta è collegata al circuito Mastercard e permette di effettuare pagamenti online, prelevare contante presso gli sportelli ATM di tutto il mondo e fare acquisti nei negozi fisici.

SelfyConto è supportato da un'app mobile avanzata e da un servizio di home banking completo. L'app consente di gestire tutte le operazioni bancarie, come bonifici, pagamenti e monitoraggio delle spese, direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, l'app offre strumenti di gestione finanziaria che aiutano a tenere traccia delle entrate e delle uscite.

: SelfyConto è supportato da un’app mobile avanzata e da un servizio di home banking completo. L’app consente di gestire tutte le operazioni bancarie, come bonifici, pagamenti e monitoraggio delle spese, direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, l’app offre strumenti di gestione finanziaria che aiutano a tenere traccia delle entrate e delle uscite. Servizi Aggiuntivi: Oltre alle operazioni bancarie di base, SelfyConto offre l’accesso a una gamma di servizi aggiuntivi, come l’investimento in fondi comuni, la possibilità di richiedere prestiti e mutui, e soluzioni assicurative. Tutto questo è integrato nell’ecosistema digitale di Banca Mediolanum.