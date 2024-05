Apri SelfyConto entro il 31 maggio per vincere fantastici premi

Di recente Banca Mediolanum ha lanciato una nuova iniziativa con protagonista SelfyConto, il conto corrente online a canone zero fino a 30 anni e con prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea: la promozione in corso prevede che i nuovi clienti di SelfyConto ricevano in regalo uno dei seguenti premi: il Samsung Galaxy A25, la Xbox Series S, il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, gli AirPods di terza generazione, un Buono Regalo Amazon da 150 euro o lo smartwatch Garmin Forerunner 55. L’apertura del conto deve avvenire entro il 31 maggio, a cui si aggiunge l’obbligo di accreditare lo stipendio o la pensione entro il prossimo 7 settembre.

SelfyConto al centro della nuova operazione a premi di Banca Mediolanum

La speciale iniziativa di Banca Mediolanum mette al centro SelfyConto, uno dei migliori conti online oggi presenti sul mercato. Il primo anno il canone è gratuito per tutti i clienti: a partire dal secondo anno rimane a zero per gli under 30 fino al compimento di trent’anni.

Un altro vantaggio considerevole è l’assenza di commissioni per i prelievi con carta di debito negli ATM in Italia e nei Paesi dell’Unione europea. Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, tra cui bonifici, MAV, RAV, F23, F24, addebiti delle utenze e ricariche telefoniche.

È possibile associare al conto fino a tre carte: la carta di debito Mediolanum Card, la carta di credito Mediolanum Credit Card e la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card.

Per quanto riguarda l’apertura di SelfyConto, questa avviene online in pochi minuti, grazie all’identificazione tramite SPID (in alternativa è possibile effettuare il riconoscimento attraverso un bonifico o la webcam). Gli unici documenti richiesti sono un documento d’identità e un codice fiscale. Puoi aprire il conto online tramite questa pagina di Banca Mediolanum.