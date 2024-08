Archivia i tuoi ricordi con i piani lifetime di pCloud

pCloud offre un’opzione conveniente e duratura per la memorizzazione di dati, combinando crittografia avanzata e facilità d’uso. Con una serie di servizi integrati e piani lifetime, pCloud offre una soluzione conveniente e sicura per archiviare i tuoi ricordi e file di lavoro per sempre.

Sicurezza e crittografia di alto livello

pCloud garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati grazie alla crittografia TLS/SSL e alla crittografia lato client. Questo significa che solo tu possiedi le chiavi per decifrare i tuoi file, rendendo impossibile per chiunque altro accedervi.

Piani lifetime e pagamento unico

Una delle caratteristiche più interessanti di pCloud è il piano lifetime. Con un pagamento unico, puoi ottenere fino a 2 TB di spazio di archiviazione per tutta la vita. Questo ti permette di risparmiare a lungo termine rispetto ai piani di abbonamento mensili o annuali.

Facilità d’uso e accesso multidispositivo

pCloud è progettato per essere semplice e intuitivo. Puoi archiviare, sincronizzare e accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, sia esso un computer, un tablet o uno smartphone. Inoltre, i tuoi file sono accessibili anche offline, permettendoti di ascoltare le tue playlist preferite o visualizzare documenti importanti ovunque ti trovi.

Privacy svizzera

I tuoi dati sono protetti dalle leggi svizzere sulla protezione dei dati, tra le più rigorose al mondo. I server di pCloud sono situati in data center certificati e altamente sicuri nell’Unione Europea, garantendo la massima protezione e riservatezza.

Condivisione di file

pCloud rende facile condividere file di grandi dimensioni con chiunque. Puoi invitare amici e collaboratori a contribuire ai tuoi progetti senza che possano vedere il contenuto delle tue cartelle, anche se non sono utenti pCloud. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.