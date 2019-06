DVB T2, cos'è e cosa cambia con la nuova tecnologia

Della tecnologia DVB T2 avevamo iniziato a parlare nel 2017: si tratta di una versione migliorata dello standard DVB T che il DVB (Digital Video Broadcasting), consorzio europeo che si occupa di definire modalità condivise per la trasmissione televisiva digitale terrestre, sul quale si iniziò a lavorare già nel 2006.



Con il DVB T2 l'obiettivo è migliorare la ricezione utilizzando apparati fissi e portatili facendo crescere allo stesso tempo il bitrate.

DVB T2 usa codici a correzione d'errore simili a quelli impiegati con lo standard satellitare DVB S2, permette di ricorrere a sistemi MIMO, ben noti in ambito WiFi, prevede metodiche per la riduzione della potenza di picco irradiata all'antenna trasmittente, di usare più di 8.000 portanti, di stimare il canale migliore con l'impiego di un numero inferiore di portanti pilota; consente di usare diverse versioni di codifica e modulazioni, di aumentare le distanze tra antenne e ricevitori, di incapsulare pacchetti IP nello stream e altro ancora.





Presso il Ministero dello Sviluppo Economico fervono da tempo gli incontri incentrati sulla transizione alla tecnologia DVB T2 Le parti interessate non si sono ancora accordate su unaper loal DVB T2 o almeno non è stato ancora diffuso il calendario nazionale che riflette le varie tappe verso il passaggio alla nuova tecnologia.L'intendimento è quello di pubblicare entro giugno lo schema di decreto in tema di DVB T2 da sottoporre a consultazione pubblica così da terminare l'di approvazione entro la metà di novembre 2019.Di seguito proviamo comunque aperché, in ogni caso, diversamente da quello che è stato riportato su molte testate,

DVB T2: cosa c'è da sapere e alcune date importanti

Intanto una premessa: già la leggein materia di "" ha posto unaEntro tale data i network televisivi dovrannoRicordiamo infatti che in Italia è stato assegnato in licenza, ai vari operatori di telecomunicazioni, l'utilizzo delle seguenti bande di frequenza:(vedere anche 5G pericoloso, tutte bufale o può esserci qualcosa di vero? ).1). Dopo tale data i dispositivi di ricezione del segnale televisivo (digitale terrestre) non compatibili DVB T2 non potranno più ricevere i programmi di qualunque network nazionale.2). Chi ha acquistato un nuovo televisore da inizio 2017 in avanti, quindi, può essere già sufficientemente sicuro di essere pronto per lo. Su alcuni aspetti (vedere più avanti) è comunque necessario porre attenzione.3). Le prime regioni in cui si partirà con la nuova tecnologia sono Campania, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna e Umbria (fino al 31 maggio 2020); dal 1° giugno 2020 sarà la volta di Lombardia (tranne la provincia di Mantova), Piacenza e provincia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (fino al 31 dicembre 2020); dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 toccherà a Catanzaro e provincia, Reggio Calabria e provincia, Sicilia, Vibo Valentia e provincia; dal 1° settembre 2021 fino alla fine dello stesso anno sarà la volta di Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, provincia di Cosenza e Crotone., un periodo di transizione che durerà di fatto un biennio.4). HEVC è erede dell'H.264/MPEG-4 AVC, migliora la qualità video, raddoppia il rapporto della compressione dei dati rispetto a H.264 e supporta l'ultra definizione 8K con risoluzioni fino a 8192 x 4320 pixel. I TV immessi sul mercato dal 1° gennaio 2017 sono anche compatibili HEVC.Molti5)il suggerimento è quello di annotare il modello esatto del TV quindi effettuare una ricerca in rete, meglio se sul sito del produttore.Controllando le specifiche si potrà accertare l'eventuale compatibilità DVB T2 HEVC.: questa limitazione renderà di fatto impossibile ricevere i nuovi canali dopo lodel 1° luglio 2022: bisognerà quindi attrezzarsi con un decoder esterno (costano pochi euro) oppure cambiare televisore., soprattutto per i modelli più vecchi. Vale comunque la pena provare e consultare l'areadel produttore previa ricerca del modello di TV esatto inserendo la sigla corrispondente.. Ciò chiarito, se il chip di decodifica disponesse dell'hardware sufficiente per supportare HEVC, allora il produttore potrebbe effettivamente rilasciare un aggiornamento del firmware. Diversamente ciò non potrà mai avvenire.6) Su Amazon Italia già si trovano molteplici decoder DVB T2 HEVC pronti per l'uso al prezzo massimo di circa 35 euro: basta collegarli al TV mediante porta HDMI oppure con la vecchissima presa SCART se si disponesse di un televisore ancora più datato.Da qui a metà 2022 suggeriamo però di tenere d'occhio il mercato perchécompatibili con le varie tecnologie. Il vantaggio sarà poter disporre didi ogni genere.7). Esistono diverse versioni del "bollino" ma quellaoffre, a colpo d'occhio, la massima garanzia (maggiori informazioni a questo indirizzo