Intel Ocean Cove, architettura che in futuro prenderà il posto di x86? - IlSoftware.it

L'architettura x86 è stata messa a punto ormai 40 anni fa: proprio quest'anno se ne festeggia lo storico anniversario (Intel celebrerà i 40 anni della sua architettura x86 con un nuovo moderno processore 8086).

Nel corso di tutto questo tempo, l'architettura x86 ha subìto notevoli evoluzioni ma non è affatto "a prova di futuro", inefficiente con i processori più moderni e inadatta per l'elaborazione parallela (nell'articolo Differenza tra processori ARM e x86 abbiamo messo in luce le principali diversità tra x86-32, x86-64 e ARM).





Dopo l'arrivo di Jim Keller nelle fila di Intel ( Jim Keller, ideatore dell'architettura AMD Zen, sarà vice presidente senior di Intel ) si rinforzano le indiscrezioni circa l'