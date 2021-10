MateBook 14s e MateView GT 27 pollici: cresce e si rafforza l'ecosistema Huawei - IlSoftware.it

L'azienda presenta in Italia la sua nuova offerta di dispositivi di alta gamma: innovazione, design e grande attenzione alle prestazioni. Caratteristiche e prestazioni dei nuovi notebook MateBook 14s e monitor MateView GT 27 pollici.

Nel corso di un evento riservato ai giornalisti svoltosi a Milano presso il Talent Garden Isola, innovativo hub di coworking, Huawei si è presentata con un'offerta tutta nuova chiarendo quella che sarà la sua strategia futura.

L'azienda cinese guarda avanti dopo le note vicende che l'hanno obbligata a ripensare il suo business e proporsi in una veste ampiamente rinnovata.

I portavoce di Huawei hanno spiegato che obiettivo dell'azienda è "interpretare i cambiamenti e cercare di anticiparli". E nella frase "noi non facciamo PC, creiamo connessioni tra device" c'è tutta l'essenza di una realtà che in questi anni si è organizzata per riproporsi, se possibile, più forte di prima.

Huawei MateBook 14s e MateView GT 27" sono due nuovi dispositivi, presentati oggi, che vengono incontro alle esigenze di utenti e professionisti in due contesti ideali di utilizzo: l'area Smart Office nella quale MateBook 14s si inserisce come strumento adatto sia al tradizionale ambiente di lavoro che alle esigenze dello smart working.

All'entertainment guarda invece il monitor curvo MateView GT 27".

Nella strategia 1+8+N di Huawei è raccolta l'intera visione della società che diversifica la sua offerta con prodotti e servizi più integrati, tutti progettati intorno all'utente e a cinque scenari principali: l’ufficio intelligente, la casa intelligente, l’entertainment, i viaggi intelligenti, la salute e il fitness.

Stephen Duan, General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha spiegato che i prodotti svelati oggi confermano il DNA ben noto: innovazione, design e grande attenzione alle prestazioni.

I dati, come sottolinea Duan, sono incoraggianti: il mercato a livello internazionale ha registrato un incremento di vendite nel segmento dei PC pari al 12,9% nel corso del 2020.

Quanto a Huawei le vendite di PC in Italia dovrebbero toccare la soglia di 300.000 unità entro fine 2021. Che non è affatto poco.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, h aggiunto che l'azienda si sta orientando verso la "creazione di un’esperienza intelligente migliorata attraverso l'integrazione di hardware e software. Questa è la nuova frontiera dell'industria dei PC e l’approccio di Huawei è mirato a offrire una nuova produttività intelligente e un’esperienza multi-dispositivo che permetta di integrare perfettamente più device in cui proprio il laptop è al centro".

Per ribadire, come accennato in apertura, che Huawei sta completando la sua transizione da "smartphone company" a "ecosystem company".

MateBook 14s e MateView GT 27" sotto la lente

Huawei MateBook 14s si presenta come un notebook ad alte prestazioni che sa essere sia potente sia elegante oltre che leggero ed estremamente versatile.

Il display FullView 2.5K touch con un aspect ratio 3:2 migliora la visualizzazione a schermo intero rendendo il dispositivo uno strumento ideale da usare per le videoconferenze e la presentazioni di nuovi progetti.

A contribuire al miglioramento della produttività la nuovissima tastiera progettata per una digitazione confortevole grazie a una corsa dei tasti di 1,5 mm e al design "Soft-landing" Huawei.

Secondo una recente ricerca un utente premete mediamente i tasti 15.000 volte, aspetto troppo spesso sottovalutato ma che risulta determinante nella scelta di un prodotto che deve durare a lungo, essere robusto e affidabile.

L'area ricerca e sviluppo di Huawei ha quindi lavorato per ben due anni per migliorare la corsa e la risposta dei tasti, anche attraverso l'uso di materiali più resistenti del 15% per la realizzazione dei keycap.

MateBook 14s poggia il suo funzionamento sui processori Intel Core di undicesima generazione con grafica integrata Iris Xe.

La modalità performance può essere attivata premendo la combinazione di tasti Fn+P per aumentare il TDP della CPU a 45W.

Con il supporto per unità SSD PCIe NVMe da 1 TB MateBook 14s permette

agli utenti di essere più produttivi, estremizzare il multitasking e dare sfogo alla propria creatività. Il sistema di dissipazione del calore è stato ulteriormente aggiornato per garantire un raffreddamento ancora più efficiente e silenzioso.

MateBook 14s assicura inoltre una qualità audio notevolmente migliorata grazie a HUAWEI SOUND e a quattro altoparlanti con tweeter e woofer.

MateBook 14s garantisce una notevole autonomia grazie alla batteria da 60Wh che libera dalla preoccupazione di rimanere senza carica. L'alimentatore tascabile da 90W permette al sistema di lavorare fino a 3 ore con una carica di appena 15 minuti.

Supportata anche la tecnologia SuperCharge compatibile con alcuni modelli di smartphone e tablet Huawei.

Quanto al monitor MateView GT 27" si tratta di un dispositivo gaming ad alta frequenza di aggiornamento. Il display è curvo da 27 pollici, è contraddistinto da un rapporto d'aspetto 16:9 e risoluzione 2560 x 1440 pixel.

Grazie a una curvatura 1500R, il display permette di massimizzare l'esperienza d'uso e il coinvolgimento dell'utente, grazie anche a una resa del colore ΔE<2.

Tra le caratteristiche più innovative, un refresh rate di 165 Hz alla risoluzione QHD che rispetto ai monitor più tradizionali riesce a sfruttare tutto il potenziale della scheda grafica ed eliminare efficacemente lo sfarfallio del display riducendo al contempo l'affaticamento oculare.

Il monitor supporta una luminosità di 350 nits, contrasto 4000:1 e HDR 10 ad alta gamma dinamica per valorizzare ogni dettaglio.

Fino a venerdì 8 ottobre Talent Garden Isola (Piazza Città di Lombardia 1, Milano) aprirà le porte a Huawei ospitando l’iniziativa #SmartDaysHuawei per offrire l’opportunità di provare i nuovi MateBook 14s e MateView GT27" con la consulenza personale di un trainer (solo su prenotazione).