WiFi 6: avviato il programma di certificazione. Ecco i primi dispositivi

Viene ufficialmente varato quest'oggi il nuovo programma Wi-Fi CERTIFIED 6: l'organizzazione nata nel 1999 e formata da alcune industrie leader nel settore inizierà a certificare l'aderenza alle specifiche dello standard tutti i dispositivi wireless che dichiarano la compatibilità con WiFi 6 (vedere queste pagine).



I dispositivi wireless che aderiscono alle specifiche 802.11 ax potranno così, una volta ottenuta la certificazione, esporre il riconoscimento riprodotto in figura.





", afferma Inkang Song,presso Samsung Electronics.Rispetto allo standard WiFi 5 (802.11 ac) i dispositivi WiFi 6 potranno essere fino al 40% più veloci ma dovranno poter utilizzare tutte le caratteristiche illustrate nell'articolo WiFi 6, le novità della prossima generazione e nel successivo Come aggiornare i propri PC a WiFi 6 in cui abbiamo spiegato come rendere compatibili con i router WiFi 6 quei dispositivi clienti (PC desktop e notebook) che non lo sono.

It’s here: Wi-Fi CERTIFIED 6 from Wi-Fi Alliance is now available, bringing advanced capabilities for greater overall #WiFi network performance. Learn more about an exciting new Wi-Fi era here: https://t.co/oodCLsQrIB pic.twitter.com/pNTyPPNskM — Wi-Fi Alliance (@WiFiAlliance) September 16, 2019

La Wi-Fi Alliance ha voluto citare il supporto dell'industria con una serie di commenti provenienti dai responsabili di aziende quali Asus, AT&T, Broadcom, Cisco, Comcast, Intel, Netgear, Qualcomm, Samsung, TP-Link e Xiaomi. È quindi lecito attendersi la comparsa sul mercato, nei prossimi mesi e soprattutto il prossimo anno, di dispositivi WiFi 6 di ogni genere.La ratifica delle specifiche WiFi 6 da parte dell'(IEEE), il gruppo industriale che mantiene e sviluppa gli standard wireless, è prevista per la fine dell'autunno prossimo.Di seguito i primi prodotti che hanno ottenuto la certificazione- Broadcom BCM4375- Broadcom BCM43698- Broadcom BCM43684- Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified- Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200 (per i PC)- Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series (per router e gateway)- Marvell 88W9064 (4x4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA- Marvell 88W9064 (4x4) + 88W9068 (8x8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP- Qualcomm Networking Pro 1200 Platform- Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem- Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point