Aruba Fibra: convenienza e connessione ultraveloce, scopri le promozioni

Se stai cercando una connessione internet ad alta velocità che combini prestazioni eccezionali e convenienza, Aruba Fibra è la soluzione che fa per te. Con offerte che partono da soli 24,90 € al mese, e una promozione imperdibile che permette di avere la fibra ottica a 17,69 € al mese per i primi 6 mesi (valida fino al 25 novembre 2024), Aruba ti offre la possibilità di navigare con la massima velocità senza compromessi.

Fibra Ottica: velocità e affidabilità

Aruba Fibra si distingue per la sua vera fibra FTTH (Fiber To The Home), che garantisce velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps. Questo significa che potrai godere di un’esperienza internet fluida e veloce, sia che tu stia guardando film in streaming, giocando online, o partecipando a videoconferenze in alta definizione.

Promozioni e offerte personalizzabili

Fino al 25 novembre 2024, Aruba Fibra è disponibile con un prezzo in offerta a 17,69 € al mese per i primi 6 mesi e zero costi di attivazione. Ma non è tutto: Aruba ti permette di personalizzare la tua offerta aggiungendo servizi opzionali come il Wi-Fi router a noleggio, chiamate nazionali illimitate, o velocità di download potenziata fino a 10 Gbps.

Per chi desidera un pacchetto più completo, l’offerta “Fibra Aruba All-In” include router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate a 19,89 € al mese per 6 mesi. E per chi passa ad Aruba da un altro provider, la migrazione è ancora più veloce e senza costi aggiuntivi.

Vantaggi e promozioni esclusive

Oltre alla velocità e alla personalizzazione, Aruba Fibra offre una serie di vantaggi esclusivi:

Voucher da 100 € per acquisti su Amazon, Q8 o MediaWorld per chi attiva la fibra in uno dei 183 comuni italiani selezionati.

per acquisti su Amazon, Q8 o MediaWorld per chi attiva la fibra in uno dei 183 comuni italiani selezionati. Programma porta un amico, che ti permette di ottenere uno sconto di 15 € per te e per ogni amico che attiva la fibra con Aruba.

Stop&Go: metti in pausa la tua connessione

Con Aruba Fibra, puoi anche beneficiare di un’opzione di Stop&Go, che ti consente di mettere in pausa la tua connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, perfetto per chi viaggia spesso o trascorre lunghi periodi fuori casa. Per conoscere l’offerta completa di Aruba clicca qui.